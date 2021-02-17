Арест Пабло Хаселя вызвал протесты в Испании

Арест испанского рэп-исполнителя Пабло Хаселя вызвал акции протеста, которые в ряде городов переросли в стычки с полицией. В Барселоне на улицу вышли несколько тысяч протестующих. Они подожгли мусорные баки и забросали полицейских камнями.

Хасель был приговорён к девяти месяцам тюрьмы за твиты, в которых называл представителей королевского дома Испании паразитами, мафиози, ворами и преступной бандой, а также обвинял полицию в убийствах мигрантов. Верховный суд усмотрел в этом оскорбление монархии и восхваление терроризма. Рэпера обязали самостоятельно сдаться правоохранительным органам, но он отказался и около суток провёл в университете Льеды вместе со своими сторонниками, после чего был задержан.

Между тем, испанские власти намерены отменить тюремные сроки за преступления, связанные со свободой слова. Об этом заявила Кармен Кальво, вице-премьер-министр Испании:

– Мы считаем, что в вопросах, которые касаются свободы выражения мнений и не создают угрозы безопасности людей, санкции со стороны государства и лишение свободы совершенно неуместны в условиях свободы и демократии.

Пабло Хасель придерживается коммунистических взглядов, что находит отражение в его творчестве. Ранее он заявлял, что в ожидании вердикта суда мог бы скрыться за границей, но, оставшись в стране, принесёт больше пользы делу, за которое борется.