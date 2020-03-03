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Брюссельское бюро

Европейский суд на стороне репера

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 Мария Сашинская
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Европейский суд на стороне репера
Авторское право
AP
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Европейское правосудие на стороне рэпера Вальтоника. Суд считает, что представители испанской юстиции допустили ошибку. Они запросили европейский ордер на арест, воспользовавшись уголовным кодексом 2015 года, когда предполагаемое преступление было совершено в 2012 году.

Симон Бекарт, адвокат

"Мы рады вердикту, он в нашу пользу. Это так же означает, что не может быть экстрадиции за восхваление терроризма".

Тем не менее решение вовсе не означает, что экстрадиции и Испанию не произойдет. Суд бельгийского города Гента рассмотрит, должен ли ответить репер по второму пункту обвинения — оскорблению короны.

Рэпер Вальтоник, настоящее имя которого Хосеп Микель Аренас Бельтран, сбежал в Бельгию два года назад после того, как испанское правосудие приговорило его к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление в его творчестве терроризма и оскорбление короны.

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