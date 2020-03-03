Европейский суд на стороне репера

Европейское правосудие на стороне рэпера Вальтоника. Суд считает, что представители испанской юстиции допустили ошибку. Они запросили европейский ордер на арест, воспользовавшись уголовным кодексом 2015 года, когда предполагаемое преступление было совершено в 2012 году.

Симон Бекарт, адвокат

"Мы рады вердикту, он в нашу пользу. Это так же означает, что не может быть экстрадиции за восхваление терроризма".

Тем не менее решение вовсе не означает, что экстрадиции и Испанию не произойдет. Суд бельгийского города Гента рассмотрит, должен ли ответить репер по второму пункту обвинения — оскорблению короны.

Рэпер Вальтоник, настоящее имя которого Хосеп Микель Аренас Бельтран, сбежал в Бельгию два года назад после того, как испанское правосудие приговорило его к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление в его творчестве терроризма и оскорбление короны.