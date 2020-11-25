При самоизоляции участились случаи насилия в отношении женщин

В некоторых культурах гранат является символом женщины. Живущая в Брюсселе художница Хале Чиникар использовала этот плод в своей акции, посвящённой Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается 25 ноября. В этом году он проводится под лозунгом «Сделать невидимое видимым» - это напоминание о том, что побои обычно совершаются дома за закрытыми дверями.

После введения в Бельгии режима самоизоляции телефонные линии доверия стали принимать на 50% больше звонков. Ирен Цайлингер из организации помощи женщинам признаёт, что бельгийские власти в срочном порядке оказывает эту помощь:

"Были приняты дополнительные меры, и теперь ассоциации женщин и феминисток борются за то, чтобы они стали постоянными. В каком-то смысле коронавирус помог в выполнении того, что мы требовали в течение многих лет. Например, увеличено количество мест в приютах для жертв насилия, им стало проще направлять свои жалобы – причём не только по телефону, но и с помощью других средств, таких как интернет-чат или SMS. Всё это очень хорошо, но это должно стать постоянным, потому что насилие в отношении женщин не исчезнет волшебным образом, как только мы найдем вакцину против Covid".

По статистике Евросоюза, каждая третья женщина в нём подвергалась физическому и/или сексуальному насилию. А в глобальном масштабе, по данным ООН, имеется 243 млн жертв в возрасте от 15 до 49 лет.

Экономические издержки этого насилия составляют 1,3 трлн евро или 2% мирового ВВП.

Но это только верхушка айсберга, потому что менее, чем о 40% случаев становится известно, в основном друзьям и родственникам пострадавшей, и только о 10% сообщают в полицию.

Директор Европейского института гендерного равенства Карлиен Шееле призывает национальные правительства поставить эту проблему на первый план:

«Я прошу их разобраться в ситуации в своих страна, провести тщательный анализ отношений между полами, понять, куда люди обращаются, став жертвами домашнего насилия. Нужно обучить специалистов тому, как иметь дело с такими случаями и привлекать имеющиеся в наличии службы. Если есть угроза такого насилия, то нужно объяснять, где и как от него спасаться. Нужно убедиться, что имеется достаточное количество убежищ, достаточно кроватей и достаточно поддержки".

Учреждения ЕС присоединились к просьбе ООН подсветить оранжевым цветом важные зданий по всему миру. Тем самым они хотят привлечь внимание широкой общественности к Международному дню и к тому факту, что шесть стран-членов ЕС - Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия - не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Это первый юридически обязывающий инструмент международного уровня по борьбе с насилием в отношении женщин.