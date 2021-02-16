Правозащитники: две трети убитых в РФ женщин погибают от рук близких

Консорциум женских НПО насчитал в России как минимум в 20 раз больше жертв домашнего насилия среди женщин, чем МВД. В рамках проекта"Близким лицом Близкому лицу" (отсылка к циклу стихотворений "Приговоры" Лиды Юсуповой) правозащитники проанализировали вручную, а затем и при помощи специальной программы приговоры за 2018 год из открытой системы ГАС РФ Правосудие (статьи 105 ч.1 и ч.2, 107 и 111 ч.4 УК РФ) и выяснили, что 61% из 8300 убитых в 2018 году погибли от рук своих партнеров или родственников. По официальным данным, их только 3% - 253 женщины.

По данным ООН, в среднем в мире от рук своих близких погибают 58% женщин. Это 137 жертв в день. При этом лишь 40% из тех, кто подвергается насилию, обращаются за помощью. В частности, из страха за свою жизнь и жизнь своих детей: по данным экспертов, особая опасность им грозит как раз тогда, когда она решается оставить своего партнера или сообщить о происходящем в ее доме.

Но речь идет не только о женщинах. По заявлению российских правозащитников, среди которых автор проекта Саша Граф и руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян, в 2018 году жертвами домашнего насилия в РФ стали 18,8% от общего числа убитых, как мужчин, так и женщин.

Более 140 стран приняли законы, предусматривающие защиту от домашнего насилия. В 2017 году в России побои внутри семьи были декриминализированы (если совершались впервые) и переведены из уголовных преступлений в административные правонарушения. При этом четыре из пяти женщин (79%), осужденных в 2016–2018 годах за умышленное убийство, убили тех, кто применял к ним домашнее насилие.