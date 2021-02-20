Байден призвал не бояться вакцин

Джо Байден призывает сограждан не бояться прививок: президент США посетил завод по производству вакцины Pfizer в штате Мичиган. Pfizer — один из двух препаратов, разрешённых к применению в США. С декабря было использовано более 30 миллионов доз, несмотря на некоторые проблемы с производством и распространением.

Джо Байден, президент США:

"Если есть послание, которое я хотел передать всей стране, то оно таково: вакцины безопасны. Пожалуйста, ради себя, ради семьи, ради страны, используйте вакцину, кода дойдёт ваша очередь. Только так мы победим пандемию".

Сейчас кампания по вакцинации в США осложняется тяжёлыми погодными условиями. Уже больше недели почти по всей стране снегопады и метели. В южных штатах — рекордные морозы. По данным Белого дома, непогода и транспортные проблемы привели к задержке доставки трёх миллионов доз. Власти обещают сделать всё возможное, чтобы ускорить процесс.