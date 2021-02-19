Вакцина – в центре внимания G7

Лидеры стран «Большой семёрки» обещают выделить 7,5 млрд долларов бедным странам для приобретения вакцины от коронавируса. Об этом было объявлено по итогам виртуального саммита, прошедшего под председательством премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона:

– Необходимо обеспечить вакциной всех, кто в ней нуждается, чтобы весь мир смог преодолеть пандемию. Я знаю, что некоторые коллеги уже объявили такую цель, и мы в Великобритании полностью это поддерживаем. Конечно же, мы также стремимся к сотрудничеству, чтобы быстрее восстановиться после пандемии.

Всемирная организация здравоохранения, ранее обвинявшая богатые страны в эгоизме, высоко оценила сделанные обещания, всё же отметив, что этого недостаточно и потребуются дополнительные усилия. Великобритания и США заявили, что излишки вакцины направят в фонд COVAX – глобальную программу вакцинации ООН. Канцлер Германии Ангела Меркель также пообещала помощь, но подчеркнула, что в первую очередь прививки будут делать гражданам страны:

– Это, конечно, основной вопрос справедливости. При этом я считаю, что демократические государства должны нести ответственность за своих собственных граждан. Поэтому вакцину, произведённую в Европе, мы не можем просто использовать в дипломатических и геополитических целях.

Со своей стороны, Европейская комиссия объявила, что объём средств, направленных в фонд COVAX, будет удвоен и составит миллиард евро. Кроме того, будет выделено дополнительно 100 миллионов евро для проведения вакцинации в странах Африки.