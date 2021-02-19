Техас: сенатору Теду Крузу досталось за отпуск во время шторма

Недобросовестный сенатор или хороший отец? Американская общественность возмущена поступком Теда Круза. В то время как миллионы техасцев сидели по домам без света и тепла из-за зимнего шторма, сенатор-республиканец от этого штата с семьёй уехал на курорт Канкун в Мексику.

По возвращении Круз заявил, что сожалеет о содеянном. Но соратнику Дональда Трампа этот случай оппоненты, особенно из числа демократов, ещё припомнят, уверены политологи. Тем более, что Круза причисляют к вероятным кандидатам на следующих выборах президента-2024.

Тед Круз, сенатор-республиканец от штата Техас:

"Безусловно, это была ошибка. Если бы можно было вернуться назад, я бы этого не сделал. Я лишь пытался быть отцом. Представьте, у вас две дочери, которые мёрзли два дня без отопления и электричества. Они говорят: "послушай, у нас нет занятий в школе. Почему бы нам не уехать?" Думаю, многие родители сказали бы: "Е__сли я могу это сделать, то отлично".

В Техасе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за зимнего шторма, который принёс туда снег, метель и рекордные холода, оставил без электроснабжения миллионы людей. К пятнице в большинстве населённых пунктов удалось восстановить подачу электроэнергии. Но без неё пока остаются свыше 190 тысяч жителей.

Снежная буря, обрушившаяся на южные штаты США, стала причиной гибели по разным данным от 47 до 56 человек.