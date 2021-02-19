При обилии вакцин кому в Европе нужен «Спутник»?

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: После нескольких недель под огнём критики за то, как она справляется с закупками вакцин, на этой неделе Еврокомиссия перешла в наступление. Брюссель объявил, что согласился приобрести ещё 300 млн доз у фармацевтической фирмы Moderna. А Pfizer BioNtech обязалась поставить в ЕС дополнительно 200 млн доз.

Если к следующему году в Европе будет достаточно запасов для прививок, излишки будут переданы в дар более бедным странам.

У фон дер Ляйен вопросы к российской вакцине

При таком наплыве вакцин, кому в Европе нужны уколы российским «Спутником»? Помните, люди говорили: "О, у нас мало доз, надо покупать их у России"...

Что ж, Урсула фон дер Ляйен дала понять, что она думает об этой идее. Почти ничего:

«Вообще, я должна сказать, что мы всё ещё задаемся вопросом: "Почему Россия предлагает, теоретически, миллионы и миллионы доз, но при этом недостаточно прогрессирует в вакцинации собственного населения? Я думаю, что это вопрос, на который требует ответа».

Если Европа получила небольшую передышку на фронте вакцинации, она также испытала облегчение от укрепления общей с Америкой безопасности. Виртуальная встреча министров обороны НАТО на этой неделе была первой, в которой приняла участие из Вашингтона новая администрация Джо Байдена. Для европейцев это было как снова иметь дело с единомышленниками и друзьями.

Из Афганистана уйдём все вместе

Но не исчезли общие проблемы, прежде всего Афганистан. Вопрос: будет ли продолжаться вывод западных войск, несмотря на рост межобщинного насилия в этой стране?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Мы вместе вошли в Афганистан, союзники по НАТО, партнёры и Соединённые Штаты, после 11 сентября 2001 года. Мы вместе принимали решение об изменении нашего присутствия. Мы также примем решение, когда настанет нужное время, вместе уйти».

НАТО держит сейчас в Афганистане контингент численностью 10 тыс человек. Но Дональд Трамп, игнорируя союзников, заключил с талибами сделку о выводе американских войск в одностороннем порядке к 1 мая.

США советуются с европейцами

Администрация Байдена сейчас рассматривает вопрос о том, придерживаться этого срока или остаться в Афганистане, рискуя при этом получать кровавые удары от боевиков. На этой неделе никакого решения принято не было. Новый министр обороны США Ллойд Остин прежде всего хотел заручиться поддержкой союзников, чтобы помочь Байдену сделать выбор.

Да, вы не ослышались, США снова готовы советоваться с европейцами и относиться к ним как к партнёрам. Ко мне присоединяется исполняющий обязанности посла США в НАТО Дуглас Джонс. Д

Гробе: Президент Байден быстро начал восстанавливать вовлечённость Америки в международные дела, чтобы, я цитирую - «вернуть нашу позицию лидерства». Как это отразится на НАТО?

Джонс: Президент Байден твердо привержен восстановлению участия Америки в альянсах, и НАТО находится на вершине этого списка. У союзников по НАТО имеется длинный и постоянно растущий перечень угроз. Роль НАТО в ответе на такие угрозы важнее, чем когда-либо в истории. Перед нами есть всё ещё агрессивная Россия, мы противостоим постоянной угрозе терроризма, гибридных атак, кибератак, мы также сталкиваемся с вызовами со стороны все более напористого Китая. Так что мы, Соединённые Штаты, признаем, что в одиночку не можем решить все эти проблемы, как не может ни один другой отдельный союзник.

Гробе: Одним из спорных решений предыдущего президента был массовый вывод войск из Германии, но он уже отложен. Тем не менее, сейчас пересматривается военное присутствие США по всему миру. Не упреждая результаты этого пересмотра, насколько важны американские войска в Европе, особенно в Германии, для интересов национальной безопасности США?

Джонс: Как вы сказали, этот пересмотр продолжается, и он проводится в глобальном масштабе, касаясь не только Европы, но и положения войск США во всем мире. И всё же, американское присутствие в Европе остается важным, потому что Соединённые Штаты привержены НАТО. Мы привержены трансатлантической безопасности и мы надеемся, что все союзники внесут свой вклад в эту общую безопасность. Один из способов, которым США делают это, - присутствие наших войск в Европе.

Гробе: Самая актуальная тема для НАТО сейчас - рост насилия в Афганистане. Какова стратегия президента Байдена для этой страны?

Джонс: Сейчас об этом идёт активная дискуссия среди союзников по НАТО. В данный момент не принято решения по поводу дальнейшего пребывания американских сил в Афганистане. США и все союзники по НАТО полны решимости обеспечить, чтобы Афганистан никогда больше не был плацдармом для терроризма, который может угрожать Соединённым Штатам или любому из их союзников.

Гробе: Одна из идей - оставить небольшие контртеррористические силы в Афганистане, где всё ещё присутствуют талибы, Аль-Каида и так называемое "Исламское государство". Это серьезный вариант?

Джонс: Мы признаем, что продолжающийся дипломатический процесс - лучший шанс прийти к прочному и долговременному решению в Афганистане, и все союзники с этим согласны. Но в настоящее время ещё не принято никаких решений о возможностях нахождения там наших сил.

В Италии власть меняется тихо, но часто

Новая администрация действует в Вашингтоне уже месяц, и управление страной стало гладкой, почти скучной операцией. Какой контраст со штурмом Капитолия и распространявшейся Трампом неделями ложью о выборах!

Что ж, если американцы хотят видеть мирную передачу власти, они могут взять в пример Италию. Марио Драги, которому приписывают заслуги в спасение евро, формально стал новым премьер-министром страны. В Палаццо Киджи он получил небольшой колокольчик от Джузеппе Конте. После церемонии уходящего премьера проводили теплыми аплодисментами, когда он вышел из здания правительства.

Никакого насилия, никаких словесных нападок, никаких тирад в Twitter. Просто ещё один плавный переход власти, какие мы так часто видим в Италии"...