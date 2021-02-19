Власти Японии выявили новый импортированный вариант коронавируса

Власти Японии подтвердили выявление нового штамма COVID-19. Его обнаружили у около сотни пациентов. Как отмечают местные ученые, этот вариант коронавируса пришел в страну из-за рубежа, но отличается от ранее зафиксированных в Великобритании и Южной Африке.

Появление новых штаммов, возможно, более устойчивых к антителам, ставит под угрозу эффективность программ массовой вакцинации, стартовавших повсюду в мире. В Германии из-за быстрого распространения очень заразной британской мутации вводят очередные ограничения. В городе Фленсбурге на севере ФРГ вступает в силу комендантский час.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан отмечает: "Сегодня становится ясно: вирус не сдается. С одной стороны, за последние две-три недели число новых случаев заражения сокращается, количество вакцинированных увеличивается. С другой стороны, тревожных мутаций вируса все больше, в том числе и здесь в Германии. Вирус не подавляется, а разветвляется. А потому важно не терять бдительность".

В Министерстве здравоохранения отмечают: если две недели назад доля заражений британским вариантом коронавируса в Германии составляла менее 6%, то сейчас этот показатель превышает 22%. Таким образом, количество инфицированных им удваивается каждую неделю.