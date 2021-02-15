Новый штамм - новая вакцина?

100 новых случаев заражения в сутки. С такой скоростью распространяется южноафриканский штамм коронавируса в Мозеле - департаменте на северо-востоке Франции. Местные жители встревожены. Чтобы противостоять угрозе, власти активизируют кампанию по вакцинации.

Жерар Мель, французский пенсионер:

"Мне только что поставили прививку. Всё в порядке. Когда слышишь, что где-то есть какие-то штаммы, это кажется невероятным. А теперь, конечно, я слегка растерян".

Мутации вируса нагоняют страх на жителей и тех государств, в которых пока выявлены лишь единичные случаи заражения новыми вариантами.

На днях в фармкомпании Astrazeneca заявили о низкой эффективности своего препарата против штамма из ЮАР. Евросоюз готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

Марош Шефчович заместитель председателя Еврокомиссии:

"Мы хотели бы ускорить процесс выдачи разрешений на адаптацию вакцин к новым вариантам. Для этого нужно заблаговременно установить контакт с производителями и с научным сообществом. Важно быть уверенным в том, что если понадобятся какие-то корректировки или бустеры препарата, то всё это будет организовано очень быстро".

Пока европейские службы здравоохранения продолжают настаивать на том, что необходимо наращивать темпы вакцинации теми препаратами, которые имеются в распоряжении. Без уверенности, но с надеждой на то, что этого будет достаточно, чтобы взять пандемию под контроль.