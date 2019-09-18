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Спорт

Иран наказан за дзюдоиста

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 Надежда Дрямина 
Иран наказан за дзюдоиста
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Федерация дзюдо Ирана отстранена от участия в любых соревнованиях и мероприятиях, проводимых под эгидой IJF в связи с инцидентом, произошедшем на Чемпионате мира в Японии.

Соответствующее заявление Международная федерация дзюдо опубликовала в среду.

В конце августа во время турнира в Токио стало известно, что иранские власти потребовали от дзюдоиста Саида Моллаеи сняться с соревнований, чтобы избежать возможной схватки с представителем Израиля.

"Наши люди осознают происходящее, но они не могут говорить об этом свободно. Я хотел доказать всему миру, что Саид Моллаеи - свободный человек. И что он способен принимать смелые решения", - сказал сам спортсмен.

Требования, которые сопровождались угрозами в адрес членов его семьи, дзюдоист выполнять отказался. Боясь возвращаться на родину Моллаеи попросил политическое убежище в Германии.

Федерация дзюдо Ирана может обжаловать решение IJF в Спортивном арбитражном суде.

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