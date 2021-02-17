Россияне задержаны при попытке незаконно проникнуть в Турцию из Сирии

На юге Турции в районе Нарлыджа в провинции Хатай задержаны пятеро россиян при попытке незаконно попасть в страну из Сирии. Среди них - женщина, объявленная в розыск за причастность к группировке "Исламское государство". Также с ними был шестой иностранец - гражданин Ливии. Об этом сообщает Министерство национальной безопасности Турции.

В конце января также в граничащей с сирийским Идлибом провинции Хатай были задержаны 12 боевиков, которые пытались бежать из Сирии. Среди них оказались еще пятеро граждан РФ, а также выходцы из Узбекистана и Киргизии.

По словам эксперта Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, сказать, сколько всего сейчас россиян в рядах ИГИЛ, можно лишь приблизительно: статистика не ведется.

"Были заявления официальных российских представителей, о том, что в рядах ИГИЛ воевали всего более 10 тысяч выходцев из стран СНГ, из них семь тысяч - россиян. Но это данные на "конец" "Исламского государства" - за 2016-2017 гг. Часть этих лиц была ликвидирована в процессе подавления ИГИЛ, часть оказалась в плену, многие - у курдских вооруженных формирований, часть может до сих пор оставаться в "спящих ячейках". Речь идет о нескольких тысячах, в том числе нескольких сотнях женщин. Большая часть российских гражданок в лагерях беженцев", - говорит исследователь.

В 2017 году американская консалтинговая компания Soufan Group отмечала, что Россия стала лидером по числу иностранных боевиков в рядах "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

На днях возобновились переговоры в "астанинском формате" по сирийскому урегулированию. Судьба Конституционного комитета и размежевание сирийской оппозиции и террористов - главные темы первой после более чем годового перерыва встречи, перенесенной на фоне распространения коронавируса в Сочи.