"Футбол для дружбы" на поле и в смартфонах

Восьмой сезон Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" подошел к концу. За этот год участие в многочисленных онлайн-мероприятиях приняли более миллиона человека.

Из-за пандемии проект переместился в цифровой мир, чтобы дать детям со всего мира возможность общаться и делиться опытом и чтобы популяризировать такие важнейшие ценности, как мир, дружба и равенство.

При поддержке известных спортсменов, представителей футбольных академий и журналистов юные участники провели в этом сезоне более 50 мероприятий и установили рекорд Гиннесса, подключившись к самому масштабному онлайн-уроку по футболу.

Мастер-класс с прямыми эфирами со всего мира продлился 2,5 часа. Специальным гостем стал легендарный бразильский футболист, посол программы "Футбол для дружбы" Роберто Карлос. К уроку подключились дети из более чем 100 стран.

Кульминацией сезона стал Всемирный онлайн-чемпионат по "Футболу для дружбы". Не имея возможности объединить детей на поле, "Футбол для дружбы" разработал мобильное приложение, позволяющее игрокам из разных стран создавать команды. В программу встроены различные функции, чтобы сделать игру еще более захватывающей.

— Вы можете настроить, персонализировать своих игроков. При желании можно покрасить их волосы в цвета флага вашей страны. Еще одна замечательная возможность — это суперсила. Вы можете бежать быстрее, чем другие игроки, а если вы на воротах и возникла опасность, то с помощью суперсилы вы можете построить кирпичную стену, и у другой команды не получится вам забить гол. Эта игра действительно отличный способ для детей со всего мира весело провести время, — говорит посол проекта "Футбол для дружбы" Рич Уильямс.

Впечатляющая студия, яркий ведущие, особые гости и красочные талисманы... Жеребьевка задала тон турниру, который в итоге оправдал все ожидания. Были отобраны сотни участников, которые нашли новых друзей и смогли обменяться опытом, несмотря на разделяющие их километры.

— Я встретил много новых друзей. В период пандемии, в эти тяжелые времена мы были очень близки. Мы общались друг с другом. Нам было весело, — говорит один из тренеров проекта Мохамед Илан Имран.

— Для меня не только как для игрока, но и как для человека это возможность получить новый опыт и поделиться своими взглядами, — добавляет юный футболист Доро Юсупов.

— Я встретил новых друзей. Я буду по ним скучать, — признается еще один участник проекта Алинур Габиденулы.

Соревнования на поле были ожесточенными. Трофей в итоге завоевала сильнейшая команда Granular Salamander, но главный приз достался всем, ведь за время турнира участники встретили новых друзей и почувствовали себя единым целым, несмотря на различия в культуре и традициях.

В разгар пандемии "Футбол для дружбы" смог адаптироваться и дал возможность юным футболистам и журналистам поделиться опытом. Цифровой путь оказался успешным, и он может стать еще одной движущей силой, ведь этот год доказал, что проект может развиваться как на поле, так и за его пределами.

— Мы пытаемся объединить то и другое и привлечь к участию как можно больше людей. Если в конце концов из этого года пандемии выйдет что-то хорошее, если в проекте сможет участвовать больше детей, то стоит попытаться добиться этого в 2021 году. Я надеюсь, что проект и дальше будет расти и развиваться, — говорит Уильямс.

С момента запуска в 2013 году "Футбол для дружбы" объединил тысячи мальчиков и девочек из разных стран и привлек более 6 миллионов болельщиков. При поддержке таких крупных спортивных организаций как УЕФА, ФИФА и МОК проект стал еще более масштабным. В 2021 году он продолжит популяризацию своих ценностей на футбольном поле или в цифровом мире.