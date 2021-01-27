Матчи «Футбола для дружбы» продолжаются онлайн

Обучение молодых поколений выходит за пределы классной комнаты. Однако привить детям и подросткам моральные качества, которыми они будут руководствоваться в профессиональной и личной жизни, не всегда просто. Родители и педагоги часто рекомендуют молодым людям командные игры, общепризнанные в качестве эффективных средств помогающих приобрести важные жизненные ориентиры в процессе приятного времяпрепровождения.

Последние восемь лет платформа «Футбол для дружбы» (F4F) помогает молодым людям со всего мира объединяться, вместе наслаждаться футболом и приобретать важные этические ценности, среди которых особое внимание уделяется основным составляющим проекта F4F: дружбе, равенству, справедливости, здоровью, миру, преданности, воле к победе, традициям и чести.

В 2020 году социальные ограничения по всему миру, помешавшие проведению реальных футбольных матчей, не остановили «Футбол для дружбы», и в восьмом сезоне приняли участие более миллиона пользователей. В рамках программы была запущена новая онлайн-игра F4F World, позволяющая молодым людям играть в футбол со сверстниками, находящимися где угодно. Она дает детям возможность быть игроками, тренерами или болельщиками, и каждая роль имеет разные задачи и обязанности. Участники могут подать заявку, чтобы вступить в выбранные ими команды. По мере роста в игровой иерархии они могут становиться тренерами, выбирать других игроков и создавать свои собственные команды. Первый Чемпионат мира онлайн F4F eWorld собрал на глобальном футбольном симуляторе F4F World 32 юные команды из 104 стран.

F4F World football simulator © F4F

Игра, доступная для загрузки с начала декабря, получила одобрение многих молодых пользователей, которые высоко оценили ее способность объединять участников по всему миру, доступность на мобильных устройствах и ПК, а также оригинальность игрового процесса и персонажей.

Онлайн-игра, позволяющая молодым людям заниматься футболом во время карантина, вдали от школы и в условиях ограниченного общения, помогает им поддерживать и строить новые связи со многими другими фанатами с разными культурными традициями и наследием, при этом развивая свои футбольные навыки вдали от поля.

Разнообразие ролей, доступных для выбора детям и подросткам, взаимодействие, необходимое для построения команд, подбора игроков, общения с тренерами и участия в сообществе, создают благодатную почву для создания новых дружеских отношений на основе общей любви к футболу.

Международный онлайн-лагерь дружбы привлекает известных футболистов и послов F4F, которые проводят для молодежи командные игры и семинары независимо от возраста, пола, национальности, расы или физических способностей участников. «"Футбол для дружбы" — это программа, объединяющая по-настоящему талантливых и целеустремленных детей, влюбленных в футбол, дающая им возможность развиваться, узнавать больше друг о друге и находить новых друзей в других странах, — отмечает Роберто Карлос, международный посол F4F. — Многие юные игроки во всем мире мечтают попасть в "Футбол для дружбы", а пропагандируемые программой универсальные человеческие ценности действительно важны для детей, для их будущего».

F4F World football simulator © F4F

В конце сезона F4F также получила титул GUINNESS WORLD RECORDS™, установив рекорд количества участников видео-встречи, посвященной футболу, с 2,5-часовым мастер-классом и прямой трансляцией из Франции, Бразилии, России, Уругвая, Пакистана, Ирландии, Кипра, Перу, Индии, Гайаны и Испании, организованными для детей из более чем 100 стран.

Изучая правила F4F World и следуя им, молодые игроки также становятся более ответственными за свое поведение в сети. И хотя футбол сам по себе учит честной игре, участие в матчах и тренировках с другими детьми и подростками, а также с тренерами разных культур, рас и убеждений поощряет участников быть справедливыми и относиться ко всем на основе принципов равноправия и уважения.

Помимо практических навыков, F4F и, в частности, новая онлайн-игра, помогает молодым людям сохранять волю к победе и преданность футболу и своим командам, а также продолжать играть даже в те периоды, когда социально-экономическая обстановка оставляет желать лучшего.