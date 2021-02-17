Марио Драги: "Без Италии нет Европы"

Пандемия, рецессия экономики, политический кризис - вызовы, ответ на которые предстоит найти итальянскому правительству. Об этом заявил премьер-министр Марио Драги, вытупая в среду перед Сенатом. Депутаты верхней палаты парламента страны готовится проголосовать по вопросу доверия новому кабинету.

В своей программной речи бывший глава ЕЦБ не преминул напомнить о важности общеевропейских ценностей и постулатов.

"Это правительство родилось на фоне пребывания нашей страны в ЕС в качестве члена-основателя сообщества. Поддержать этот кабинет - значит согласиться с необратимостью выбора евро и перспективой всё более интегрированного Европейского союза. Который работает над созданием общего бюджета, способного поддерживать государств во время рецессии". Марио Драги премьер-министр Италии

Мало кто из аналитиков сомневается в том, что Сенат проголосует за доверие кабинету Драги, так как новый премьер устаривает и правые, и левые политические силы.

"Веря в общую судьбу Италии и Европы, мы ещё больше итальянцы, ещё ближе к родным землям, откуда произошли и где проживаем. Мы должны гордиться вкладом Италии в развитие Европейского Союза. Без Италии нет Европы" Марио Драги премьер-министр Италии

Итоги голосования станут известны к концу дня.