Марио Драги: "Без Италии нет Европы"Комментарии
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Пандемия, рецессия экономики, политический кризис - вызовы, ответ на которые предстоит найти итальянскому правительству. Об этом заявил премьер-министр Марио Драги, вытупая в среду перед Сенатом. Депутаты верхней палаты парламента страны готовится проголосовать по вопросу доверия новому кабинету.
В своей программной речи бывший глава ЕЦБ не преминул напомнить о важности общеевропейских ценностей и постулатов.
Мало кто из аналитиков сомневается в том, что Сенат проголосует за доверие кабинету Драги, так как новый премьер устаривает и правые, и левые политические силы.
Итоги голосования станут известны к концу дня.