На Кипре вступили в силу новые ограничительные меры

Из-за распространения коронавируса власти Кипра ввели новые ограничения, которые продлятся до 31 декабря. Цель - сдержать рост числа инфицированных. В рамках этих мер на острове закрылись моллы - крытые торговые центры со множеством магазинов, а также кафе и рестораны. Однако ограничения коснулись и сферы образования: так, с предстоящего понедельника обучение старшеклассников, а также студентов кипрских вузов будет осуществляться в дистанционном режиме. Школьники младших и средних классов продолжат учиться. Не изменится и режим работы детских садов. Ношение масок обязательно как в помещении (за исключением места жительства), так и на открытом воздухе. На свадьбах и похоронах разрешено присутствие не более 10 человек.