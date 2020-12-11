На Кипре вступили в силу новые ограничительные меры

Из-за распространения коронавируса власти Кипра ввели новые ограничения, которые продлятся до 31 декабря. Цель - сдержать рост числа инфицированных. В рамках этих мер на острове закрылись моллы - крытые торговые центры со множеством магазинов, а также кафе и рестораны. Однако ограничения коснулись и сферы образования: так, с предстоящего понедельника обучение старшеклассников, а также студентов кипрских вузов будет осуществляться в дистанционном режиме. Школьники младших и средних классов продолжат учиться. Не изменится и режим работы детских садов. Ношение масок обязательно как в помещении (за исключением места жительства), так и на открытом воздухе. На свадьбах и похоронах разрешено присутствие не более 10 человек.
Другие No Comment
Длинное Рождество Манилы
Система "Моисей" не спасла Венецию
Школьные занятия в лагере для эфиопских беженцев в Судане
Извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез на Реюньоне
ДР Конго: парламентарии разгромили зал заседаний
Эрмитаж отметил День рождения
Невероятно красивое природное явление: ледяной диск на китайской реке
В Венеции нет туристов, а у гондольеров нет работы
Мир готовится к новогодним праздникам
"Клепальщицы Рози" на парижской площади
Активистка Femen изобразила "Девочку на шаре"
Акула из фильма "Челюсти" нашла новый дом
Английская улитка и Марсельский кабан собирают использованные маски
Восхождение ко дну
"Чёрная пятница" и карантин по-венесуэльски
Рынок в Мадриде украсили уличные художники
Беспорядки в Уганде: десятки погибших
В Приморье вводят режим ЧС
Затопленные поля, закрытые магазины: No Comment за неделю
Праздник Божоле Нуво: в Париже наливают