"Золотые паспорта" Кипра: конец эпохи

Кипр с первого ноября отменяет программу “гражданство за инвестиции" из-за многочисленных злоупотреблений. Решение принял кабинет министров после телерепортажа, в котором говорилось о том, что госчиновники помогали богатым иностранцам обходить предусмотренные проверки для получения кипрских документов.

Представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос дал понять, что власти озвучат принципы политики поощрения инвестиций после завершения расследования. "Предложение о приостановке выдачи паспортов инвесторам вынесли министр финансов и глава МВД на основании неправомерной эксплуатации положений Кипрской инвестиционной программы и наличия в ней недостатков", - сказал, в частности Кусиос.

Ранее телеканал AlJazeera обнародовал расследование, согласно которому, несколько высокопоставленных лиц были причастны к схеме, позволяющей людям с криминальным прошлым получать кипрские паспорта в случае, если они инвестируют в экономику не менее двух с половиной миллионов евро. По данным AlJazeera, в подобных делах был замешан и спикер парламента Димитрис Силлурис. Политик это отрицает, однако он сообщил, что приостановит исполнение своих обязанностей до окончания расследования.

В Европейской комиссии говорят, что рассматривают вопрос о подаче судебного иска.

Кристиан Виганд, представитель Еврокомиссии: "Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ясно дала понять: европейские ценности не продаются. Еврокомиссия часто выражала серьезную озабоченность относительно программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. С властями Кипра говорили напрямую. Сейчас изучается вопрос соответствия схемы законодательству ЕС, в связи с возможным судебным разбирательством, если нарушения будут выявлены".

День спустя после репортажа Al Jazeera, об уходе из парламента объявил депутат от Прогрессивной партии трудового народа Кипра Христакис Дзованис, которого так же заподозрили в готовности содействовать получению гражданства. Дзованис при этом сказал, что материал телеканала носил постановочный характер и был нацелен на то, чтобы нанести ущерб репутации Кипра.