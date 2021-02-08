"Тесла" инвестирует в биткойн

Компания "Тесла" инвестировала около 1,5 млрд долларов в биткойн и планирует в ближайшем будущем принимать эту криптовалюту в оплату за свои автомобили и другую продукцию. Об этом заявлено в отчёте компании, опубликованном в понедельник.

Это самая крупная покупка биткойнов частной компанией. После публикации отчёта цена одного биткойна достигла нового исторического максимума — более 44 800 долларов. Это сравнимо с начальной ценой самого дешёвого электромобиля "Теслы" — 3-й модели. Общая капитализация криптовалюты превысила 800 миллиардов долларов.

Основатель "Теслы" Илон Маск известен своей поддержкой биткойна и идеи криптовалют в целом. Ещё в прошлом году он выяснял, насколько возможны в этих рамках крупные транзакции — в масштабах десятков миллиардов долларов.

Аналитики считают, что после такого шага "Теслы" крупными инвестициями в биткойн могут заинтересоваться и другие ведущие компании.