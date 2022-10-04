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США

"Дорожная карта" Илона Маска провоцирует на споры в соцсетях

Access to the comments Комментарии
 Антон Хмельнов
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Илон Маск
Илон Маск   -   Авторское право  Patrick Pleul/(c) dpa-Zentralbild POOL

Илон Маск подвергся резкой критике после своих заявлений в "Твиттере" по поводу войны в Украине.

В частности, в целях достижения мира миллиардер предложил провести повторное голосование в аннексированных регионах при участии ООН, признать Крым российским, обеспечить водоснабжение на полуостров и закрепить нейтральный статус Украины. Маск опубликовал своё видение ситуации в форме опроса, в котором уже приняли участие более двух миллионов респондентов.

Вот что предлагает Маск (дословно):

Для мира между Украиной и Россией:

  • Провести повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уйдёт, если такова будет воля народа.
  • Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева).
  • Водоснабжение Крыма [должно быть] гарантировано.
  • Украина становится нейтральной [страной].

После публикации в Твиттере акции Tesla обрушились почти на 9%, а Илон Маск, богатейший человек планеты по версии журнала Forbes, потерял около 15 миллиардов долларов капитализации. Хотя остался при этом на первой строчке в списке миллиардеров.

К своим предложениям Маск также добавил:

"Вероятность такого исхода очень высока - вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого."

"Также стоит отметить, что возможным, хотя и маловероятным, исходом этого конфликта является ядерная война."

В ответ на "дорожную карту" Маска посыпались многочисленные твиты с предложениями:

  • отдать Аляску России (Об этом, в частности, напомнил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко)
  • восстановить Киевскую Русь, отдав территорию России под контроль Киева
  • передать южные штаты США Мексике
  • провести референдум в Мордоре
  • следуя исторической логике передать Крым наследникам Римской, Монгольской или Османской империй

Украинский политик и активист Сергей Притула посоветовал Маску подучить историю, чтобы его предложения не выглядели так, словно их опубликовал Владимир Путин.

Увидев, сколь оживлённую реакцию вызвали его предложения, Илон Маск устроил голосование в Твиттере, поставив вопрос ребром: должны ли жители Крыма и Донбаса сами решать на референдуме, в какой стране им жить? На момент публикации позитивно на опрос ответили 58% комментаторов.

В последнем твите Маск предостерёг от сопротивления России, которое приведёт, по словам Маска, к ненужным жертвам, причём результат будет неизменным. "Население России в 3 раза больше украинского. В тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы небезразличны к народу Украины, добивайтесь мира." - заключил Маск.

С российской стороны твит Маска прокомментировал в Телеграме замглавы Совбеза Дмитрий Медведев: он пошутил, что Маск "рано расшифровался".

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что на мнение Маска повлиял полет россиянки Анны Кикиной в составе экипажа CrewDragon, аппарата, который производит компания Маска SpaceX.

Журналист • Ольга Кепински

Видеомонтаж • Ольга Кепински