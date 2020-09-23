Илону Маску "не хватило заряда"

Компания "Тесла" потеряла около 50 миллиардов долларов рыночной стоимости за два часа: её акции рухнули на 5,5% после выступления Илона Маска.

Глава корпорации пообещал в течение трёх лет снизить стоимость производства аккумуляторов, которые к тому же будут в пять раз более ёмкими. Это позволит создать доступную машину стоимостью 25 тысяч долларов, да ещё с автопилотом. Сейчас самая дешёвая "Тесла" стоит без малого 40 тысяч.

Но инвесторы ожидали от Маска совсем другого: рассказа о конкретных мерах по снижению затрат, которые помогли бы электромобилям стать дешевле бензиновых не только при покупке, но и в эксплуатации — ведь аккумуляторы приходится менять, а именно они — самая дорогая часть электромобиля. Расплывчатые планы на несколько лет рынок счёл неубедительными.