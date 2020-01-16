Реалии нового десятилетия: "Тесла", криптоденьги и луноходы

Сможет ли Тесла в новом году сохранить темп года ушедшего, отмеченного рекордными объемами продаж? Как покоряющие мир технологии блокчейна влияют на инвестиции в сфере недвижимости? И как небольшие стратапы осваивают бескрайние космические пространства?

"Тесла": проверка на дорогах

Группа "Тесла" Илона Маска вступила в 2020 год с беспрецедентными показателями продаж. Недавно она запустила новое производство близ Шанхая. Директор компании Илон Маск ознаменовал старт продаж первых авто неамериканского производства зажигательным танцем и обещаниями активизировать бизнес в Китае. "Мы намерены и впредь вкладывать, наращивать наши инвестиции в Китай, производить там уже знакомые модели, а также модели завтрашнего дня", - заявил он.

Прошлый год компания закончила на мажорной ноте, в четвертом квартале она продала 112 тысяч автомобилей, доведя показатель сбыта до 367 тысяч машин, что вдвое больше показателей 2018 года.

Активизация сбыта совпала с периодом серьезных испытаний. "Тесла" прошла через сокращение штата и через проверки фирменной системы автопилотирования после трех аварий со смертельным исходом. И все это - за несколько месяцев до намеченного руководством вывода на улицы беспилотников. Несмотря на сложности, "Тесла" охраняет равновесие, ее акции выросли на 9,1%, а рыночная капитализация превысила 70 миллиардов долларов

"Кирпичные монеты" против кризиса

Британский девелоппер Brikcoin считает, что его одноименная криптовалюта, поддерживаемая активами, позволит преодолеть кризис на британском рынке доступного жилья. Он рассказывает: "Компания Brickcoin стала результатом моего многолетнего интереса к недвижимости и технологиям. На заре блкоченйа я задал себе очень простой вопрос: "Можно ли применить эту технологию на рынке недвижимости?" Ответом, как показала жизнь, стало уверенное "да". Сегодня самая острая экономическая проблема в Великобритании - кризис рынка доступного жилья Решить ее можно с опорой на блокчейн - через создание сообщества заинтересованных таким подходом людей".

Euronews: " Расскажите больше о кризисе в секторе доступного жилья!"

Джеймс Хэйр: "Это наша экономическая проблема номер один. Сегодня в очереди на покупку жилья у нас значится без малого 2 миллиона человек. Список растет с каждым днем. В течение 20 лет нам нужно построить более трех миллионов домов. Наша компания вовлечена в этот процесс".

Euronews: "Что значит для инвестора решение вкладывать в Brickcoin?

Джеймс Хэйр: "Мы обеспечены активами. При реализации каждого проекта мы сохраняем право собственности, передавая недвижимость местным властям в аренду на 50 лет. Но, как я сказал, право собственности на здание остается в наших руках. Мы получаем от нашей недвижимости прибыль, как любой другой девелоппер. Сегодня очевиден интерес к валюте brickcoin, рыночная активность вокруг нее растет. Думаю, это обусловлено тем, что мы - быстроразвивающийся надежный девелоппер".

Euronews: "Как идет расчет? Каждая единица brickcoin соответствует кирпичу?"

Джеймс Хэйр: "Это нет так. Думаю, что следует смотреть масштабнее на то, что мы делаем, не ограничиваясь разбором здания по кирпичикам криптомонет. Наша цель - принять участие в урегулировании ситуации на рынке жилья. Мы делаем нашу часть работы наравне с другими игроками, которые также занимаются сделками с криптовалютой. Мы хотим дать нашим клиентам возможность подключиться к процессу глобальной значимости и глобального масштаба. Так что, как видите, наш замысел больше, чем просто перевод строительных блоков в криптоденьги".

Euronews: "Ваша компания зарегистрирована в Великобритании, но работает в Дубае. В чём преимущества ведения там бизнеса?"

Джеймс Хэйр: " Думаю, в принадлежности к этому делову сообществу, хабу. Я живу в Дубае уже 22 года, это мой второй дом. Я люблю этот город за надежность, безопасность, за его общительный, скажем так, характер".

Луноход для Великобритании

Человечество готовится вернуться на Луну, а инвестиции в освоение космоса стремительно растут. Так называемая "лунная экономика" открывает новые возможности и для стартапов с межпланетными амбициями. Один из них, группа Spacebit, надеется предложить Великобритании спуститься на поверхность Луны уже в 2021.

Павло Танасюк, основатель и директор компании, рассказывает и показывает: "Нашей фирме пять лет. Мы работали в невидимом широкой публики режиме довольно долгое время, теперь пора обнародовать два наших захватывающих проекта. Речь идет об аппарате Space Moon River, а еще - о посадочном модуле. Мы сконструировали первый в мире посадочный аппарат многоразового использования, он может быть запущен на разные участки Луны. Работа ведется в Великобритании, а испытания мы проведем в ОАЭ весной этого года. Так, чтобы осуществить запуск в 2021.

Мы верим в потенциал "лунной экономики", верим в ее развитие, в возможность добывать ископаемые с поверхности уже в ближайшем будущем. Луна может оказаться очень интересным направлением, откуда можно отправиться еще куда-то. На Марс, например.

Итак, в наших планах - запуск лунохода, а затем спуск посадочного модуля. Это откроет нам возможность развивать космические проекты с другими компаниями, также заинтересованными в освоении Луны. Нашими партнерами могут стать не только частные структуры, но и государственные.

Мы намерены стать ведущей компанией в аэрокосмической отрасли и одним из ведущих поставщиков груза на Луну. Мы собираемся продавать наши грузовые мощности. В долгосрочной перспективе один килограмм полезного груза будет стоить около миллиона долларов США".

Инвесторы ожидают, что объем рынка космических технологий через 10 лет достигнет триллиона долларов США. Перспектива, которая вдохновляет участников сектора на масштабные проекты.