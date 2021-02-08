Манифестации во Франции: "Услышьте голоса жертв насилия!"

В Париже и других городах Франции прошли манифестации в поддержку 25-летней "Жюли" (имя изменено), которая, по ее словам, подверглась групповому изнасилованию, когда была несовершеннолетней.

В возрасте 13 лет состояние девушки-подростка требовало как медикаментозного лечения, так и обращения за экстренной помощью к парамедикам, во Франции эта функция отводится пожарным.

Во время одного из вызовов пожарный, ему тогда был 21 год, записал телефон девушки, чтобы позднее, задружившись с ней на ФБ, передать эти данные своим коллегам.

Эту информацию сообщили французские медиа.

Общение, которое в итоге привело, как сказала "Жюли" в своем исковом заявлении, к изнасилованию.

Однако рассматривавший дело апелляционный суд Версаля переквалифицировал его, посчитав, что имело место "растление малолетней".

За него полагается менее тяжелое наказание - семь лет вместо 20, которыми карается изнасилование.

Всего по делу проходили 22 человека.

Софи Антуан из движения "Фемен" призвала присутствующих услышать голоса пострадавших: "Жертв никто не слышит и не слушает. Происшедшее на самом деле - сальто-мортале, которое совершила юстиция. Мы требуем от полиции, от экспертов-психиатров, мы требуем от правосудия и от правоохранителей наконец-то услышать то, что говорят испытавшие насилие".

Рассмотрение дела "Жюли" назначено на грядущую среду, разбираться в происшедшем будет Кассационный суд, высшая юридическая инстанция Франции.