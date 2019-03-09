Испания под знамёнами феминизма

В небольшом заведении, что в центре Мадрида, мужчины из местной правозащитной ассоциации показывают на своём примере, что такое равенство полов. Они нянчатся с детьми, готовят, накрывают на стол... Они даже отказались давать интервью, чтобы не отвлекать внимание от виновниц торжества.

"Наши коллеги помогают нам в том, чтобы нас заметили. Они берут на себя те задачи, которые, согласно принятым в обществе нормам, должны выполнять мы. Это весьма символичный жест. Главное – не останавливаться, продолжать в том же духе", - говорит эта гостья.

Такие мероприятия прошли в 43 столичных филиалах ассоциации. Отобедав, многие гости отправлялись прямиком на демонстрацию.

Вдохновлённые успехом прошлогодней всеобщей забастовки, тысяч людей примкнули к шествию по улицам Мадрида, называя Международный женский день днём историческим. Многие из манифестантов отмечают: с тех пор как испанская общественность включилась в борьбу за гендерное равенство, в деле стали наблюдаться подвижки.

"Я заметила, что у людей из моего окружения появилось осознание того, что значит быть женщиной, через что она в жизни проходит. И об этом, кстати, всё больше стали говорить в новостях", - говорит демонстрантка.

Почти 500 митингов прошли по всей Испании. И участие в них, по данным профсоюзов, приняли не меньше шести миллионов человек.

"На сегодняшней исторической демонстрации присутствовали в основном женщины, представительницы молодого поколения, - передаёт наш корреспондент Карлос Марласка. - _Большинство тех, с кем нам удалось побеседовать, не желают, чтобы какая-либо партия вставала под знамёна феминизма. Испанцы хотят, чтобы движение в защиту прав женщин носило универсальный характер. А ещё отмечают, что всеобщая забастовка 2018 года стала толчком к переменам. Но над многим ещё предстоит потрудиться". _