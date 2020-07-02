Спорт и сексуальное насилие: французские тренеры проходят проверку

Почти 180 человек приобрели статус подозреваемых в рамках масштабного расследования случаев изнасилования и сексуальных домогательств, инициированого французским министерством спорта во главе с Росканой Марасиняню. Подавляющее большинство из них - тренеры. 67 уже запрещено заниматься профессиональной деятельностью. 16 отправлены за решетку.

В 98% случаев жертвами преступников стали несовершеннолетние, в 78% - это девушки.

"Невозможно проверить наличие судимости у тех лиц, у которых нет профессиональной карты работника спорта. Мы решили дать ее всем, кто каким-либо образом вступает в контакт с детьми. Благодаря только данной инициативе нам удалось узнать о как минимум 26 преступлениях", - заявила Марасиняню.

Делу об изнасилованиях юных спортсменок был дан ход после признаний десятикратной чемпионки Франции в парном фигурном катании Сары Абитболь, выдвинувшей обвинения против собственного тренера. На фоне скандала глава Федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге, его друг на протяжении многих лет, ушел в отставку.