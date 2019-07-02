Феминизм и кинетика в Париже

Неделя высокой моды в Париже. Оценить новые творения Марии Грации Кьюри в знаменитый особняк на авеню Монтень пришли российская модель Наталья Водянова, главный редактор Vogue Анна Винтур, актриса Элизабет Мосс.

Современная женственность и "феминистический сюрреализм". Сетка, гипюр, перья, кружева. И, конечно, черный цвет как символ элегантности.

Всего за несколько часов до показа креативный директор Dior получила орден Почетного легона за выдающиеся заслуги перед Францией.

Музой для Ирис Ван Херпен в этом сезоне стала Селин Дион. 51-летняя певица появилась на красной дорожке в огненном полупрозрачном платье - правда, из прошлой коллекции нидерландского дизайнера. Передать дыхание самой природы, объединив ветер, землю и океан - такую задачу поставила перед собой Херпен. И с ней справилась, считают ее модели.

"Это произведение искусства. Если бы я купила такое платье, если бы только это было возможно, я бы не стала его носить, вывесила бы его как картину. Это настоящее произведение искусства", - говорит модель Коко Роша.

На создание коллекции дизайнера вдохновил Энтони Хоу.