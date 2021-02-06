Эхо войны: косовская драма стала триумфатором кинофестиваля "Сандэнс"

Фильм "Улей" косовского режиссера Блерты Башолли на кинофестивале "Сандэнс" был отмечен сразу тремя наградами: за режиссуру, призом Большого жюри и Зрительских симпатий.
Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о Фахрие Хоти, ставшей после войны в Косово матерью-одиночкой. Ее муж пропал без вести, чтобы поднять семью, она решает открыть свой маленький бизнес. Но сталкивается с непониманием со стороны общества, где все еще сильны патриархальные устои.
Фахрие получает водительское удостоверение и решает открыть свое дело по производству блюд из перцев. Но односельчане и даже родные отворачиваются от нее.
Блерта Башолли увидела прототип главной героини по телевизору и встретилась с ней. Но режиссер решила сделать не документальный, а художественный фильм-драму. Главную роль сыграла албанская актриса Юлка Гаши.
"Улей" - дебютная работа Башолли - как режиссера, так и сценариста.