Эхо войны: косовская драма стала триумфатором кинофестиваля "Сандэнс"

Фильм "Улей" косовского режиссера Блерты Башолли на кинофестивале "Сандэнс" был отмечен сразу тремя наградами: за режиссуру, призом Большого жюри и Зрительских симпатий.

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о Фахрие Хоти, ставшей после войны в Косово матерью-одиночкой. Ее муж пропал без вести, чтобы поднять семью, она решает открыть свой маленький бизнес. Но сталкивается с непониманием со стороны общества, где все еще сильны патриархальные устои.

Мы знали только о награде за режиссуру, остальные два приза были превыше наших ожиданий. Но да, мы очень счастливы Блерта Башолли режиссёр

Фахрие получает водительское удостоверение и решает открыть свое дело по производству блюд из перцев. Но односельчане и даже родные отворачиваются от нее.

Блерта Башолли увидела прототип главной героини по телевизору и встретилась с ней. Но режиссер решила сделать не документальный, а художественный фильм-драму. Главную роль сыграла албанская актриса Юлка Гаши.

Я думаю, что она - голос многих других женщин, и я очень рада, что этот голос будет услышан по всему миру, ведь это история успеха. В конце фильма, как бы грустно это ни было, даже сегодня, пройдя через все это, она не знает, где ее муж. И она все еще, спустя 20 лет, задается вопросом, что, если он вернется? Что, если он жив? Блерта Башолли режиссёр

"Улей" - дебютная работа Башолли - как режиссера, так и сценариста.