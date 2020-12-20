"Открытие" европейского кино

Одним из лауреатов премий Европейской киноакадемии, церемония присуждения которых в этом году из-за коронавируса прошла в онлайн-режиме, стал фильм Карло Сирони "Соле". Картина совместного итальяно-польского производства получила награду в разделе "Открытие" - она вручается за лучшие дебютные полнометражные работы киноакадемиками и Международной федерацией кинопрессы (FIPRESCI).

Мы связались с режиссером Карло Сирони, который рассказал нам о своем видении фильма, с его европейской и общемировой проблематикой.

Карло Сирони, кинорежиссер:_ "Я пытался дать понять, что эта история может произойти где угодно, поэтому мое внимание было не слишком обращено именно на итальянский фольклор. Этот небольшой городок у моря мог находиться на севере Франции или ... да, вообще, повсюду. Я пытался придать этой истории определенную атмосферу"._

"Соле" - это история о беременной польской девушке Лене, готовой продать своего ребенка обеспеченной итальянской семье ради счастливого будущего, и о бедном безработном итальянце Эрманно, которому его дядя, покупатель ребенка, поручил присматривать за беременной полькой.

По мнению режиссера картины, идея существования отечественного кино сегодня уже не актуальна...

Карло Сирони: "Мы не должны забывать о нашем национальном происхождении с точки зрения кинематографа, и это невозможно полностью забыть. Но фильмы путешествуют намного больше, чем раньше. Я имею в виду, что сегодня я могу смотреть фильмы со всей Европы, со всего мира, что тридцать лет назад было невозможно. Я думаю, что сейчас режиссёры гораздо сильнее, чем раньше, и это просто замечательно".

5 других номинированных фильмов представляли Францию, Литву, Боснию и страны Бенилюкса. Они, как считают эксперты, продемонстрировали широкое разнообразие и высокое качество европейского кинопроизводства.