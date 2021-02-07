Тахар Рахим номинирован на "Золотой глобус"

Французский актёр алжирского происхождения Тахар Рахим вошёл в число номинантов на премию "Золотой глобус". Награду Голливудской ассоциации иностранной прессы в этом году будут вручать 28 февраля. Рахим — единственный не американский и не британский актёр в своей категории.

Жюри выдвинуло его за главную роль в выходящем на экраны фильме "Мавританец" британского режиссёра Кевина Макдональда. Лента, совместного производства США и Великобритании, рассказывает об узнике американской тюрьмы Гуантанамо, которого держали там несколько лет без предъявления обвинений.

Сценарий основан на реальной судьбе, написан по книге воспоминаний заключённого, который провёл в тюрьме 14 лет. Вместе с Рахимом в Фильме сыграли Джоди Фостер и Бенедикт Камбербетч.

Тахар Рахим получил широкую известность в 2009 году, сыграв главную роль в драме "Пророк" Жака Одиара, за что получил две премии "Сезар" и награду Европейской киноакадемии.