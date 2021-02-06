AstraZeneca поступает в Европу

В страны Европы поступают первые партии вакцины "АстраЗенека". Евросоюз одобрил её применение неделю назад. Однако как и "Файзер", AstraZeneka/Оксфорд — британско-шведская компания — пока не справляется поставкой всех заказов и отстаёт от графика. Это уже вызвало крупный скандал: поставки в Великобританию, заключившую контракт раньше, шли по графику, и ЕС пригрозил запретить экспорт препарата.

Антал Феллер, глава Hungaropharma:

"Евросоюз зарезервировал 300 миллионов доз этой вакцины, и из этого объёма около 6 миллионов поступят в Венгрию, отдельными партиями, прибывающими еженедельно".

В то же время именно на "АстраЗенеку" возлагают большие надежды, поскольку перевозить и хранить её несравнимо легче, чем препараты других марок, а кроме того она стоит в разы дешевле "Файзера" или "Модерны".

Брижит Бонан, фармацевт:

"У этой вакцины есть серьёзное преимущество над предыдущими. Для неё не обязательна заморозка, её можно хранить в обычном холодильнике. Поэтому после доставки нет необходимости использовать её немедленно, дозу можно сохранить на потом при обычной температуре от 2 до 8 градусов".

Великобритания официально одобрила уже три вакцины и благо даря раннему старту, по темпам вакцинации опережает всю остальную Европу. Но в Лондоне подчёркивают, что один этот факт не даёт оснований задумываться над снятием ограничений и карантинных мер.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Я хочу особо подчеркнуть, что пока ещё рано говорить об этом, уровень заражения в стране ещё очень и очень высок. Не нужно забывать, насколько серьёзна ситуация и что нам по-прежнему нужно работать сообща, чтобы победить".

А в Португалию на помощь врачам прибывают медики Бундесвера: третья волна там оказалась очень сильной из-за стремительного распространения новых штаммов. Более 40% заражений и смертей с начала пандемии в Португалии пришлись на один только январь. Больницы в стране переполнены, не хватает ни коек, ни медиков.