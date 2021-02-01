AstraZeneca начнёт раньше и поставит больше

Компания AstraZeneca к марту поставит Евросоюзу дополнительно 9 миллионов доз своей вакцины. Помимо этого и сами поставки должны начаться на неделю раньше запланированного.

Такое решение было принято после громкого скандала, когда Брюссель обвинял производителя в невыполнении уже заключённого контракта: AstraZeneca объявила о производственных трудностях и сократила поставки в ЕС, но тем не менее в Великобританию вакцина поступала в полном объёме.

Дело едва не закончилось введением жёсткой границы в Ирландии. Но пока удалось придти к компромиссу. Тем не менее в Еврокомиссии подчеркнули, что будут жёстко следить за исполнением контрактных обязательств производителей вакцин, и уже одобрили механизм, который в случае необходимости может блокировать экспорт препаратов из ЕС.

Ещё до этого скандала многие европейские политики выступали с критикой в адрес производителей вакцин и богатых стран.

В то же время такие страны, как Австрия и Германия, заявляют, что взаимовыручка в рамках Большой Европы ещё работает. В Вене сообщили, что готовы принимать у себя пациентов из Португалии, а Берлин направит туда отряды военных врачей. В Португалии перегружены больницы, в правительстве ситуацию называют "ужасной".

Схему доставки заразившихся через границы в целом отработали ещё во время первой волны прошлой весной, когда медицинские системы целых стран оказались абсолютно не готовы к происходящему.

В четверг в Португалии число умерших за сутки превысило 300 человек — новый антирекорд с самого начала пандемии.

Португалия на прошлой неделе закрыла свои границы. Несколько стран прекратили сообщение с ней ещё раньше, из-за исторических связей с Бразилией, где обнаружен один из новых штаммов коронавируса.