Лавров: «С Евросоюзом как организацией отношений нет»Комментарии
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Европейский союз фактически разорвал отношения с Россией и сейчас у Москвы остались партнерами только отдельные европейские страны, руководствующиеся своими национальными интересами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в городе Гуйлинь со своим китайским коллегой Ван И .
Накануне, комментируя санкционную политику Евросоюза, Сергей Лавров сказал, что наказывать Россию и Китай с помощью санкций — «это просто неумно». По его словам, объективно это ведет к тому, что отношения России с Китаем развиваются быстрее, чем с европейцами.