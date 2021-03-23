Лавров: «С Евросоюзом как организацией отношений нет»

Европейский союз фактически разорвал отношения с Россией и сейчас у Москвы остались партнерами только отдельные европейские страны, руководствующиеся своими национальными интересами. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в городе Гуйлинь со своим китайским коллегой Ван И .

С Евросоюзом как организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя. Если и когда, европейцы сочтут целесообразным устранить эту аномалию в контактах со своим крупнейшим соседом, конечно мы будем готовы на основе равноправия, на основе поиска баланса интересов эти отношения наращивать. Сергей Лавров министр иностранных дел России

Накануне, комментируя санкционную политику Евросоюза, Сергей Лавров сказал, что наказывать Россию и Китай с помощью санкций — «это просто неумно». По его словам, объективно это ведет к тому, что отношения России с Китаем развиваются быстрее, чем с европейцами.