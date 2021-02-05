"Остров чистой энергетики" собираются возвести в Дании. Власти страны одобрили масштабный план, согласно которому в 80 км от побережья расположат поле из несколько сотен ветряных турбин. У страны богатый опыт строительства таких сооружений. Но этот проект называют крупнейшим в датской истории. Ориентировочная стоимость реализации — 28 миллиардов евро. Закончить планируют к 2033 году.

Дан Йоргенсен, министр климата и энергетики Дании:

"Запланированная мощность острова — 10 гигаватт, этого достаточно, чтобы обеспечить 10 миллионов семей. В Дании живут всего около 6 миллионов человек, так что, естественно, мы хотим внести свой вклад в разработку 'зелёной' стратегии в масштабах всей Европы".

Первый этап, правда, скромнее: 3 гигаватта, но и это почти вдвое больше, чем у всех ныне существующих морских "ветряков" страны.

В Копенгагене заявляют, что серьёзно берутся за полную перестройку своей энергетики. Так, в декабре было объявлено о том, что к 2050 году Дания полностью прекратит разведку и добычу углеводородов в Северном море — первой из стран этого региона.