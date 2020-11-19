Ветряные электростанции ЕС станут в 25 раз мощнее

Евросоюз отказывается от ископаемых источников энергии, чтобы брать её у солнца, воды и ветра. Он хочет увеличить мощность морских ветряных электростанций в 25 раз к 2050 году. Таково новое предложение Еврокомиссии в рамках «Зелёного соглашения» стран ЕС и ради нейтрализации воздействия людей на климат.

«Эта стратегия принесет выигрыш и окружающей среде, и экономике, – сказал исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - Мы делаем чистым наше энергоснабжение, поддерживаем европейскую промышленность, создаём рабочие места, защищаем биоразнообразие, сокращаем загрязнение и обеспечиваем здоровую основу для процветания рыболовецких сообществ. Мы поднимаем планку высоко, потому что дело явно срочное, и в нём есть большой потенциал ".

Согласно плану, расположенные на воде ветряные фермы увеличат производство электроэнергии с 12 ГВт до 60 ГВт к 2030 году и 300 ГВт к 2050 году.

Но такое быстрое размещение большего количества сооружений и техники может навредить окружающей среде. Специалист Европейского экологического бюро Сергей Мороз написал:

«Нам нужна чистая энергия так же, как нам нужно здоровое море, если мы хотим остановить нынешние климатический и экологический кризисы, которые угрожают самому нашему выживанию".

Другой вопрос – стоимость. По оценкам Еврокомиссии, до 2050 года потребуется 800 млрд евро, чтобы её планы "зелёной трансформации" увенчались успехом.

Пока пандемия губит множество людей и разрушает хозяйство, многим странам ЕС будет трудно пускать деньги на ветер, пусть он и даёт чистую энергию.