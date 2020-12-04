Дания прекратит нефтедобычу в Северном море

Дания полностью остановит разведку и добычу нефти и газа в Северном море к 2050 году, и новые лицензии на эту деятельность выдавать уже прекратили.

Дания — крупнейший в ЕС добытчик углеводородов, хотя и уступает не входящей в Союз Норвегии и выходящей из него Великобритании. В Копенгагене надеются, что их шаг станет примером для других крупных производителей.

Дан Йоргенсен, министр климата и энергетики Дании:

"Дания должна стать ведущим 'зелёным' примером для других. Один из способов это сделать — прекратить добычу нефти, несмотря на статус крупнейшего нефтедобычика ЕС. Если бы мы не остановились до 2050 года, цена была бы гораздо больше, как влияние на климат".

Речь идёт о постепенном сворачивании работы 55 платформ на 20 месторождениях. Потери бюджета Копенгаген оценивает почти в два миллиарда евро. Разведка в самой Дании может продолжаться, но там объёмы добычи не сравнимы с морскими.

Представители отрасли считают, что можно было бы обойтись и менее радикальными мерами — тем более что многочисленные ветряные электростанции строятся не в последнюю очередь именно на "нефтяные" деньги.

Йеспер Хёй Хансен, глава North Sea Denmark:

"Я расстроен и обеспокоен, потому что сейчас в нефтегазовой отрасли Дании идут масштабные 'зелёные' реформы, в которых мы также хотели быть впереди всех, и которые помогли бы в том числе и ветряной энергетике — эти реформы замедлятся или вовсе остановятся, если мы уйдём из Северного моря".

Дания добывала нефть в Северном море с 70-х годов, и это позволило ей стать одной из самых богатых стран Европы. Сегодня датское руководство ставит себе задачу всеми силами добиваться нулевого уровня выбросов к 2050 году.