Аквафермы в ЕС: коммерческий успех экологичной еды

Как прокормить растущее население планеты, сохранить экосистемы и остановить перемены климата? Пахотные площади не могут увеличиваться бесконечно — к тому же сельское хозяйство загрязняет водоёмы и угрожает разнообразию животного мира. Не станет и аквакульутра более экологичной альтернативой? Европейские профессионалы доказывают, что экологически чистое производство еды может быть коммерчески успешным.

Моллюски с сертификатом

Семейное предприятие в живописном местечке на юго-западе Ирландии Kush Seafarms - ведущий в стране производитель органических моллюсков. А начиналось все с хобби: компания стартовала в 80-е годы силами предпринимателя Джона Харрингтона и его брата, увлеченных перспективой разведения мидий.

"Наша а местность уникальна: резные долины, восходящие к ледниковому периоду, заполнены водой, очень глубокой, и защищены вокруг горами, - рассказывает Харрингтон. - Идеальные условия для подвесных акваплантаций."

Фирма, работающая в зааливе Кэнмар, производит около тысячи тонн мидий в подвесных коллекторах. Грозди моллюсков свешиваются с канатов, спущенных в кристально чистую, богатую фитопланктоном воду в охраняемой природной зоне.

"Некоторые говорят: "Аквакультура, это, мол, что-то ненатуральное. В корне неверно!"- отмечает Харрингтон. - Мы ничего не добавляем в воду, фитопланктон здесь натуральный. Мы фактически создали среду обитания для наших мидий — они питаются имеющимся фитопланктоном, который иначе бы просто погибал без пользы".

В соответствии с европейскими директивами, вода проверяется каждый месяц для подтверждения ее чистоты класса А. "Наши мидии можно вынимать из воды и сразу готовить, - поясняет Харрингтон. - Они не нуждаются в специальной очистке, обработке. Это натуральный чистый продукт, выращенный в чистой воде".

В июне работники аквафермы подвешивают под водой пустые канаты. Через 18 месяцев мидии готовы к сбору. Компания обеспечивает занятость местному населению, весь персонал — жители близлежащих деревень.

Сотрудник предприятия Финбарр Дуайер показывает и рассказывает: "Мы просто срезаем канат и кладем его на конвейер, убирая попавшие водоросли."

Предприятие сокращает отходы за счет повторного использования веревок и других биоразлагаемых материалов. Здесь следят, чтобы объемы производства соответствовали принципам устойчивого развития. На это сегодня обращает внимание все больше потребителей.

"При производстве одного килограмма мидий в атмосферу выбрасывается всего 200 граммов двуокиси углерода. Для сравнения: 1 кг говядины дает 34 кг выбросов СО2, - комментирует Джон Харрингтон. - Потребители нового поколения чаще выбирают продукты с низким углеродным следом, они говорят: "Я выбираю то, что хорошо для планеты и моего организма".

Ферма поставляет мидии во Францию, Италию, Испанию, Германию и Нидерланды.

Ирландия — ведущий производитель ЕС в области экологически чистой аквакультуры: она ежегодно продает до 30 тысяч тонн органических рыбы и моллюсков.

Рост отрасли поддерживает Ирландское агентство по развитию морских продуктов, которое напрямую взаимодействует с бизнесом на местах. Ведомство помогает в реализации инноваций, сертификации производства, подготовке специалистов. Все это - при поддержке Европейского морского и рыболовного фонда.

Ричард Донли,представитель агентства, поясняет: "Среди вот такой нетронутой природы в Ирландии выращиваются экологически чистые продукты — будь то устрицы, мидии или лосось. Это не просто слова — мы проводим сертификацию. 100% ирландского производства лосося и 70% ирландских мидий сертифицированы как органические. Это подтверждает, что наша продукция — высокоценная, штучная, нишевая. Когда вы дегустируете наши морепродукты, вы чувствуете разницу!"

Кислород для здоровья форели

Венгрия не имеет выхода к морю, но производит столько же экологически чистых морепродуктов, сколько Франция или Дания. Лиллафюред, известный туристический курорт в девственных горах на северо-востока страны стал домом для старейшего в Венгрии прудового хозяйства, оно восходит к 30 годам прошлого века. Сегодня бизнесом управляет семья Дьёрдь Хойчи.

Он рассказывает: "Я приехал на форелевый завод в Лиллафюреде молодым инженером в 1982 году, получается, что я управляю этим небольшим предприятием уже 38 лет. Сначала как госслужащий, а в 1991 году мы с семьей взяли хозяйство в аренду и теперь развиваем его самостоятельно".

Поначалу Дьёрдь с женой всем занимались сами, но со временем наняли помощников. Их производство выросло в 40 раз и стало более экологичным.

"Сегодня наше хозяйство производит 60 тонн рыбы, из них 60-65% сбывается или перерабатывается на месте, 20-25% поступает в местные рестораны, а 10-12% рыбы мы выпускаем в водоёмы для пополнения запасов в местах рыбного промысла", - уточняет Дьёрдь Хойчи.

Чтобы расти здоровой, форель постоянно нуждается в чистой, богатой кислородом воде. Местные карстовые источники все чаще высыхают. Ферма одной из первых в Венгрии построила систему рециркуляции. Она позволяет биологическим способом очищать воду, обогащая ее кислородом. Технология удаляет вредные отходы, излишки корма, полностью освежая воду в прудах семь раз в день.

Дьёрдь Хойчи вспоминает: "В засушливые годы, к сожалению, производство рыбы резко падало. Родники не могли обеспечить форели достаточно кислорода. Мы разработали систему рециркуляции, чтобы гарантировать и увеличить производство. Теперь вода, которая поступает нашей рыбе, практически питьевого качества. Это позволяет сохранить натуральный вкус форели без примесей озерной воды или водорослей."

Устойчивый и самодостаточный подход позволяет ферме поддерживать полный производственный цикл. Она разводит и продает форель на всех этапах развития - начиная с икры. Но её флагманский продукт - форель товарного размера, свежевыловленная или собственного холодного копчения. Блюда из форели можно отведать и в открытом при ферме ресторане — даже в пандемию он продолжает работать, предлагая доставку и блюда на вынос.

Шеф-повар ресторана Марцел Борос рассказывает: "На вкус большой разницы между выращенной рыбой и рыбой, пойманной на природе, нет... Выращенная рыба может быть жирнее, но она растет в гораздо более безопасных условиях, регулярно проверяется, так что нет риска, что рыба окажется больной. Клиенты доверяют нам - они знают, что наша ферма имеет давние традиции, и могут быть уверены, что на столе - рыба самого лучшего качества".

Учитывая потребительский спрос на свежую, здоровую и вкусную рыбу, венгерское хозяйство рассматривает возможность дальнейшего расширения бизнеса. Его руководство подсчитало, что благодаря системе рециркуляции ферма может вновь удвоить объемы производства, не отказываясь от экологичности.