"Брексит" обманул ожидания рыбаков - цены на рыбу упали вдвое

Хороший улов - что еще нужно рыбаку? Но в этом месяце цена на рыбу упала вдвое. И сегодня многие британские профессионалы рыболовного сектора, ранее поддержавшие "брексит", начали сомневаться в правильности своего выбора.

Люк Ханрахан, Euronews: "Если бы вы знали тогда, как сложится ситуация, вы бы проголосовали иначе?"

Саймон Драйвер, рыбак: "Я думаю, если бы мы знали, что такое произойдет, то все могло бы быть по-другому. Люди голосовали бы по-другому, рыбаки смотрели бы на вещи в другом свете".

Дэйв и семья его сына Саймона рыбачат в этих водах у побережья Девона с 16 века. Они рассматривали "брексит" как уникальную возможность для целого поколения избавиться от, как им казалось, порочной общеевропейской политики в области рыболовства. Но сейчас они чувствуют себя обманутыми Борисом Джонсоном.

Дэйв Драйвер, рыбак: "Они постоянно говорили о том, что "у рыбаков будет лучшая жизнь, больше рыбы, контроль над нашими водами". И я считаю, это подтолкнуло многих людей проголосовать за "брексит". Но это не сработало. Всем тем людям, которые голосовали в надежде на то, что рыбная промышленность станет лучше, - им всем лгали. Они написали на автобусах, курсирующих по Лондону: "Мы будем бороться за рыбную промышленность". Но на самом деле они вообще не боролись за нашу отрасль".

Введение сертификатов на вылов и таможенных деклараций привело к задержкам на границе. По этой причине европейские покупатели стали отказываться от заказов, поскольку на доставку уходит слишком много времени.

Люк Ханрахан, Euronews: "Реальность этих экипажей сейчас такова, что уже в течение трех недель января они каждый день, когда выходят в море, зарабатывают на сотни фунтов меньше. Это напрямую связано с проблемами на границе. То есть в худшем случае рыба даже может сгнить, прежде чем ее переправят через пролив. В этой отрасли царит неразбериха и возмущение, по большей части направленное против правительства".

Чтобы свести концы с концами, Бен Васс вынужден был расстаться с двумя членами экипажа. А в прошлом месяце он переоборудовал свое рыболовное судно, на котором работал для европейского рынка, в лодку для ловли молюсков, которых затем замораживают и отправляют на экспорт в страны Азии.

Бен Васс, рыбак: "Из-за "брексита" стало действительно сложно вывозить нашу продукцию из страны. Все государства ЕС, которые раньше покупали много нашей рыбы, остановили закупки потому что рыба, которую мы переправляли, портилась. Таким образом, мы потеряли весь наш экспортный рынок".

На рыболовецких судах, зарегистрированных в Великобритании, работает около 12 тысяч человек. Многие из них опасаются, что их ждет еще более неопределенное будущее.

Натан Дэйли, рыбак: "80% наших продаж приходилось на Евросоюз, поэтому ясно, что теперь все это остановлено. Цены упали. Вся наша рыба замораживается. Так что все теряет смысл".

Британское правительство заявляет, что тесно сотрудничает с компаниями рыбной промышленности с и ЕС, чтобы решить проблемы, вызванные новыми правилами. Тем, кто пострадал из-за задержек, обещают оказать финансовую поддержку.