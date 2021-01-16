Как гастролировать после "брексита"?

"Брексит" ударил по музыкальной индустрии Великобритании, а для музыкантов, выступающих с концертами в этой стране, всё подорожало. Ключевыми словами для них сейчас стали не "диезы" и "бемоли", а "визы", "разрешения на работу" и "ставка НДС".

Возмущённые музыканты королевства призывают подписать петицию, чтобы помочь им совершать турне по Европе после "брексита". Её подписали уже 260 тыс человек, в том числе певица Лора Марлинг, певец Луи Томлинсон (бывший член One Direction) и шотландская рок-группа Biffy Clyro - петицмию подписали уже более

Майкл Беркли, композитор:

_- Музыканты в этой стране получают 44% своего дохода от гастролей. _

Пол Пацифико, генеральный директор Ассоциации независимой музыки:

- Дело не в только европейском разрешении на работу, а и в каждой отдельной стране, которая входит в Европейское экономическое пространство. И если вы собираетесь в турне по Европе, от вас могут потребовать соблюдать правила 30 разных стран во время этой поездки.

Майкл Беркли, композитор:

- Эта страна зарабатывает 5,8 млрд фунтов стерлингов от музыкальной индустрии. Если сравнить с рыболовством, которое считается для нас столь важным, то я, конечно, могу понять: мы должны контролировать наши воды. Но ведь это всего 1,4 млрд! Почувствуйте разницу".

Пол Пацифико, генеральный директор Ассоциации независимой музыки:

- Если вы - группа, совершающая турне, и продаёте компакт-диски в Германии, вам придется учитывать НДС в Германии. То же самое для Франции, Италии, Хорватии, Бельгии, Люксембурга и так далее, и так далее, и так далее.

Осложняется и приезд в Великобританию для групп из ЕС. Солист шведской рок-группы "The Hives" Пелле Альмквист с сожалением констатирует:

- Нам будет дорого давать концерты в Великобритании, и мы, вероятно, в конечном итоге будем меньше ездить туда, потому что для нас это будет экономически невыгодно. Конечно, я не исключаю, что всё это будет по-прежнему захватывающе, но, боюсь, выступления в Великбритании станут уже из разряда хобби.

Пол Пацифико, генеральный директор Ассоциации независимой музыки:

- Люди не могут сейчас гастролировать, но люди должны иметь возможность четко планировать, чтобы как только у них появилась возможность отправиться в турне, то у них всё было бы готово. Ещё одна шестимесячная отсрочка повлияет не только на восстановление экономики, но и на восстановление культуры.

Если Лондон так и не сможет заключить сделку с Брюсселем, то возникнет реальный риск того, что британские музыканты будут гораздо реже гастролировать за границей, и меньше музыкантов из ЕС станут приезжать на гастроли в Великобританию.