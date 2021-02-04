"Мы ничего не знаем": в Мьянме заблокирован доступ к Facebook

В Мьянме, на фоне растущего недорвольства после совершенного здесь государственного переворота, заблокирован доступ к различным сервисам компании Facebook. Захватившие власть военные заявили, что это сделано для сохранения стабильности в стране. Сообщается, что сервисы Facebook не будут доступны до седьмого февраля.

"Мы не получаем никаких новостей", - говорит 47-летний водитель такси, - "Мы ничего не знаем об Аун Сан Су Чжи. Мне так грустно и плохо, аж до боли в груди. Лично я предпочел бы выйти на улицу и драться, если бы это было возможно, но это бы было против воли Сан Су Чжи."

1 февраля военные объявили о смещении руководства страны, объяснив это фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Были задержаны сотни человек, включая президента Вин Мьина и госсоветника (фактического руководителя страны) Аун Сан Су Чжи. Партия, лидером ккоторой она является - "Национальная лига за демократию" - победила на выборах и должна была сформировать правительство.

Кхин Со Со Чжи, член партии "Национальная лига за демократию": "То, что происходит нарушает права человека, права всех граждан нашей страны. На самом деле это даже не переворот, это измена правительству, государственная измена".

Немедленно освободить политических лидеров Мьянмы и снять выдвинутые против них обвинения призвала Великобритания. По словам главы МИД Доминика Рааба, Лондон консультируется с международными партнерами по поводу следующих шагов. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил государственный переворот в Мьянме, призвав к уважению результатов состоявшихся в стране выборов.