США вводят адресные санкции против Мьянмы

Соединённые Штаты вводят адресные санкции против нового руководства Мьянмы. В Белом доме заявили, что намерены оказывать значительное давление на организаторов и участников военного переворота. В первую очередь санкции будут введены против руководителей вооружённых сил и связанных с ними компаний.

Джо Байден, президент США:

"Мы определим первый круг целей на этой неделе. Также мы планируем ввести строгий контроль над экспорт. Мы замораживаем американские активы, которые идут в пользу мьянманскому правительству. Но мы оставим в силе поддержку здравоохранения, гражданского общества и других программ, которые прямо помогают народу Мьянмы".

В начале недели о возможных санкция говорили и в руководстве Евросоюза. В Брюсселе не исключают также пересмотра программ экономической помощи Мьянме и ограничений или запрета на поставки оружия в эту страну.

В самой Мьянме на этом фоне не прекращаются акции протеста с требованием отменить введённый военными режим чрезвычайного положения и отпустить на свободу арестованных политиков, включая формального лидера страны Аун Сан Су Чжи. Несмотря на запрет собраний, на улицы крупных городов выходят десятки тысяч человек.

Силовые структуры в ряде случаев применяли для разгона этих манифестаций водомёты, слезоточивый газ и резиновые пули. В стране периодически наблюдаются проблемы с интернетом и связью, ограничивается доступ к соцсетям.