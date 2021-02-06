Мьянма: новые протесты без интернета

Сотни людей вышли на улицы крупнейшего города Мьянмы Янгона в знак протеста против государственного переворота в стране.

Подняв над головой три пальца вверх - символ сопротивления военному режиму, они призвали освободить лидера правящей партии Мьянмы "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи и других чиновников.

Также стало известно, что в Мьянме во второй раз за неделю наблюдаются проблемы с интернет-связью, пользователям заблокирован доступ к соцсетям.

1 февраля военные Мьянмы взяли под контроль власть в стране и объявили чрезвычайное положение на год. Они арестовали практически всю верхушку правительства, в том числе президента Вин Мьинта, а также госсоветника и фактического лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Военные обвинили национальную избирательную комиссию и правящую партию в фальсификации выборов, на которых та победила с большим отрывом. Позже военные заявили о своей полной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных выборов