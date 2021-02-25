Facebook поддержит индустрию новостей

Facebook намерен инвестировать не менее миллиарда долларов на поддержку индустрии новостей в предстоящие три года. Комментируя урегулирование конфликтной ситуации с властями Австралии, вице-президент по глобальной политике и коммуникациям Ник Клегг заверил, что компания всячески ратует за налаживание партнёрских отношений с новостными изданиями.

Комментарий Джерарда Гоггина, специалиста по СМИ из Наньянского технологического университета: "Думаю, это поможет уравновесить крупнейшие технологические компании - монополисты на информационном рынке, в частности, цифровые платформы с более классическими структурами, в которых до сих пор равивалась журналистика и которые сохранят свою ценность в будущем. Я бы не стал пока подводить итоги. Думаю, это полезная мера, она действительно придаст больше безопасности бизнес-моделям, лежащим в основе журналистики".

18 февраля Facebook отключила функции публикации, просмотра и распространения местных и международных новостей для пользователей Австралии из-за намерения правительства обязать техгигантов делиться с местными СМИ. Под шквалом критики, американская компания пошла на компромисс с Канберрой.

В прошлом месяце руководство Facebook объявило о договоренностях по плате за контент, размещаемый на страницах соцсети таких британских СМИ, как "Гардиан", "Телеграф", "Файнэншл таймс", "Дейли мейл", "Скай ньюс". Аналогичные соглашения были достигнуты с американскими новостными изданиями, активные переговоры ведутся со СМИ Германии и Франции.