Австралия: теннисный турнир под угрозой

Открытый чемпионат Австралии по теннису, который должен был начаться 8 февраля, может быть отложен или вообще не состояться. Один из работников мельбурнской гостиницы, в которой теннисисты проходили двухнедельный карантин, сдал во вторник положительный тест на коронавирус. Теперь спортсмены, их тренеры, а также ряд организаторов соревнований – всего около 60 человек – должны будут провести в изоляции ещё 14 дней, а затем предоставить тесты с отрицательным результатом. Лишь после этого они смогут принять участие в чемпионате.

Между тем, власти австралийского штата Виктория заявляют, что оснований для паники нет, и данный инцидент никак не отразится на проведении соревнований. До этого в Виктории в течение 28 дней не было зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом.