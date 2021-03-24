Наводнения в Австралии: первые жертвы

Один человек погиб в результате мощных наводнений на восточном побережье Австралии.

The Associated Press сообщает, что жертва - водитель автомобиля, который застрял на дороге.

Вода быстро поднялась, и он не сумел выбраться из машины. Спасатели обнаружили погибшего днем в среду по местному времени, пока его личность не установлена.

Трагедия произошла на северо-западе Сиднея, власти, включая главу кабинета министров страны Моррисона, говорят, что хотя ливни закончились, опасность для жизни людей сохраняется.

Вот что заявила на брифинге Глэдис Бережиклиан, руководитель правительства штата Новый Южный Уэльс: "Эвакуационные предписания для многих тысяч людей остаются в силе, уровень воды в реках продолжает подниматься, водосборные бассейны по-прежнему находятся под напором потоков, мы не видели ничего подобного на протяжении полувека, а то и столетия".

На помощь гражданским пришли армейские подразделения. Центральные власти почти удвоили количество военных - вначале сообщалась о 700, а сейчас уже 1100 человек личного состава брошены на помощь пострадавшим.

Свыше 24 тысяч человек были вынуждены покинуть свои жилища в самом густонаселенном штате Австралии.

Ликвидация последствий стихийного бедствия может занять не менее месяца.