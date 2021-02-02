"Токио-2020": играм быть?

Олимпийские игры пройдут этим летом в Токио несмотря на пандемию коронавируса. Так заявил глава организационного комитета «Токио-2020» Йоширо Мори на прошедшей во вторник встрече с представителями правящей в Японии Либерально-Демократической партии:

– Какой бы ни была ситуация с коронавирусом, мы проведём игры. Вместо того, чтобы обсуждать, будем ли мы их проводить, давайте обсуждать, как это сделать. У нас есть шанс придумать новый тип Олимпийских игр.

Между тем, ситуация с коронавирусом остаётся здесь тревожной. Число заразившихся растёт, и власти объявили о продлении чрезвычайной ситуации до 7 марта. Многие жители страны сомневаются в уместности проведения Олимпиады в таких обстоятельствах.

– Главная проблема, – отметил в связи с этим Йоширо Мори, – заключается в том, как японцам сейчас видятся Олимпийские игры. Во-вторых, продолжать подготовку к играм, борясь с коронавирусом – весьма непростая задача. Именно эти два момента сейчас в центре нашего внимания.

Олимпийский факел прибыл в страну из Греции 20 марта прошлого года, но спустя четыре дня игры были отложены из-за начавшейся пандемии.