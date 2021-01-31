"Звёздный" шеф готовит для пациентов и врачей немецкой больницы

Ни заморозки, ни полуфабрикатов. Блюда только из свежих продуктов и по оригинальному рецепту - в обычной столовой больницы немецкого города Бад-Бельцига.

На кухне с утра кипит работа. Команде поваров нужно приготовить 250 порций для пациентов и врачей.

А руководит процессом известный шеф-повар Петер Фрюзаммер, который работал в ресторанах, отмеченных звёздами "Мишлен". Когда его собственный закрылся на время пандемии, Фрюзаммер предложил свои услуги клинике.

Петер Фрюзаммер, немецкий шеф-повар: "На нас лежит большая ответственность. Мы готовим не только ради удовольствия, но и чтобы накормить людей. Вкус, оригинальность и знания науки о еде - в одной тарелке - вот вам и рецепт хорошего блюда".

Наш собеседник называет врачей и весь медперсонал настоящими героями в борьбе с COVID-19. Те с благодарностью отмечают: с приходом шеф-повара обычный перекус превратился в полноценную трапезу.

Моджтаба Годс, врач клиники Бад-Бельцига:

"Раньше мы обедали между операциями. Спускались, ели минуты две и тут же поднимались обратно. Теперь мы делаем перерыв на 10-20 минут и не заглатываем еду, а наслаждаемся процессом. Для меня это большое удовольствие".

Еда стала более вкусной, полезной и разнообразной, отмечают и пациенты больницы. Отпускать повара на его основное место работы здесь никто не хочет. Впрочем, сам Петер Фрюзаммер планирует совмещать работу в собственном ресторане и в больничной столовой.