Европа ставит на чистый водород

Если мы надеемся достичь углеродного нейтралитета к 2050 году, то очевидно, что нам придется кардинально изменить способ производства энергии.

В течение десятилетий водород рассматривали как топливо будущего. Но немецкая фирма Hydrogenious считает что завтрашний день нужно готовить уже сегодня. Ее уникальнаятехнология позволяет обеспечить дешевую и безопасную транспортировку водорода.

Это особенно важно для "зеленого" водорода, изготовленного без использования ископаемого топлива. Новые решения позволяют связать производственные объекты, такие как ветряные солнечные электростанции, с районами, где водород наиболее востребован.

Даниэль Тайхманн, основатель и генеральный директор фирмы, рассказывает: "Наша технология позволяет безопасно и эффективно хранить водород в жидком носителе, который полностью совместим с современной инфраструктурой. Если говорить о потенциале, то мы действительно хотим способствовать широкомасштабному развитию зеленой водородной инфраструктуры по всей Европе. Наши усилия нацелены на декарбонизацию Европы, ее транспорта, промышленности. Это дополнит палитру мер, принимаемых для борьбы с изменением климата".

Даниэль убежден, что усилия в Европе по продвижению "зеленого" водорода играют первостепенную роль.

"Я считаю, что Европа играет очень важную роль, - отмечает он. - Водород нужно продвигать в серьезных масштабах. И тут, на мой взгляд, вы мало что можете сделать на национальномуровне, вот почему я приветствуюмеханизмы финансирования, создаваемые Евросоюзом. Это то, что нужно, чтобы сделать "зеленый" водород реальностью".

В настоящее время большая часть нашего водорода поступает из ископаемого топлива, но он также может быть получен из возобновляемых источников - с помощью процесса, называемого электролизом.

ЕС планирует производить к 2024 году в 13 раз больше чистого водорода, чем это делается сегодня. К 2030 году показатель должен вырасти в 130 раз.

Для этого в ЕС создан Европейский Альянс по чистому водороду. Открытый для всех государственных и частных игроков, он помогает объединить усилия правительства и промышленности.

Группа SolarPower Europe - член этой структуры. Генеральный директор Вальбурга Хеметсбергер рассказывает о роли Альянса подробнее: "Мы знаем, что ускоренное производство чистого водорода имеет решающее значение для декарбонизации таких отраслей, как авиация или судоходство. И здесь свое слово может сказать наш Альянс. Его цель - ускорить производство водорода, обеспечив его полную экологичность. Это очень важно, поскольку производство водорода в Европе сегодня в значительной степени основано на ископаемом топливе. Альянс стремится объединить ведущие европейские компании, от признанных лидеров рынка до стартапов - по всей цепочке создания добавленной стоимости, а также политиков из стран-членов. И все это - чтобы дать старт водородной экономике. У нас есть потенциал для создания надежной промышленной экосистемы, которая сделает Европу мировым лидером в области экологически чистых водородных технологий".

Цифры и факты:

- При использовании водорода не выделяется CO2. Таким образом, это - хорошее решение для декарбонизации промышленных процессов и отраслей, где сокращение выбросов CO2 является срочной, но трудновыполнимой задачей.

- Европейский Альянс по чистому водороду создан в рамках новой промышленной стратегии ЕС, которая нацелена на перевод европейской экономики на "зеленые и цифровые" рельсы. Альянс способствует ускорению декарбонизации промышленности и сохранению лидерства в промышленности.

Полезные ссылки:

Группа Hydrogenious

Европейский Альянс по чистому водороду

Европейская стратегия в области чистого водорода

Круглые столы в ЕС по вопросам использования водорода