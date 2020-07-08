Европейская комиссия представила в среду свою стратегию использования водорода в качестве одного из важнейших источников энергий при переходе на чистые технологии – он не выделяет при сгорании газов, способствующих изменению климата.

Брюссель предлагает производить в Евросоюзе к 2024 году почти миллион тонн этого вещества, а к 2030 - 10 миллионов тонн. Законодательную базу для этого разрабатывает либеральный евродепутат из Австрии:

«Нам нужно чёткое определить, что следует считать возобновляемым зелёным водородом, а что нет, - сказала Клаудиа Гамон. – Водород считается зелёным, если они используется для декарбонизации, то сокращения выбросов углекислого газа в энергоёмких отраслях или для замены углерода, например, при производстве стали. Водороду не будет альтернативы при строительстве зелёной экономики, поэтому нужно знать, насколько зелёным является водород».

Водород может быть получен из воды с использованием энергии из возобновляемых источников энергии или ископаемых.

Активист экологической организации «Друзья Земли Европа» обеспокоена тем, что Брюссель создаёт Европейский альянс за чистый водород с участием нефтяных и газовых компаний:

«Некоторые из компаний, приглашённых в этот альянс, носят самые громкие имена в индустрии ископаемого топлива, например, Shell и Snam, - говорит Тара Коннолли. - Они не заинтересованы в производстве водорода с помощью возобновляемой электроэнергии. Они заинтересованы в том, чтобы Европа продолжала сжигать ископаемое топливо, в том числе при производстве водорода, который в таком случае сам будет способствовать изменению климата как ископаемое топливо, только под другим названием ".

Брюссель избирает кратчайший путь к использованию водородного потенциала не только в экологических, но и технологических, финансовых и промышленных целях.