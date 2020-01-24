Ученые ЕС приближают эру водородной экономики

Водород - самый распространенный элемент во Вселенной, и именно с ним связаны надежды на массовый переход к чистой энергии.

По прогнозам аналитиков, к 2050 году водородные технологии могут удовлетворить около четверти всех топливных потребностей ЕС: они обеспечат энергию, достаточную для заправки 42 миллионов автомобилей, боле полутора миллионов грузовиков и четверти миллиона автобусов.

В шведском Гетеборге компания Powercell Sweden приближает наступление эры водородной экономики с прицелом на внедрение новинок - модулей топливных элементов - в автопроме и в секторе морского транспорта.

Специалисты компании обращают внимание, что их цель - использование водорода, полученного из возобновляемых источников. Если это условие соблюдено, технологическая цепочка становится экологически нейтральной. Основатель группы Пер Экдунге рассказывает: "Водород уже сегодня решает многие энергетические задачи. Нам нужно активизировать разработки, результаты не за горами. Водородные топливные элементы будут играть значимую роль в нашем стремлении к защите окружающей среды".

Чтобы полностью использовать потенциал водорода, ЕС включил его в перечень из шести стратегических направлений, требующих приоритетных политических решений и инвестиций

Для таких компаний, как Powercell, которая получила финансирование по линии Европейской программы Horizon Europe, внимание к водороду на уровне Европы имеет решающее значение.

"Это очень и очень важно, причем речь идет не только о финансовой поддержке, но и о возможности тесно сотрудничать с клиентами, автостроительными компаниями, а также с крупными поставщиками и исследовательскими институтами", - утверждает Пер Экдунге.

Несмотря на огромный потенциал сектора, развертывание инфраструктуры для водородной экономики остается сложнейшей задачей. Активизировать усилия в этом направлении призвана Объединенная технологическая инициатива по топливным элементам и водороду (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) - речь идет о совместной программе Еврокомиссии, промышленности и ученых.

“С 2009 года под нашим патронатом находятся 263 проекта, там задействованы и частные, и государственные средства, всего 2 миллиарда евро. Наш следующий шаг - укрупнить масштаб бизнеса и сконцентрироваться на инновационных производственных технологиях",- рассказал исполнительный директор Инициативы Барт Бибейк.

Он также добавил, что возглавляемая им платформа с интересом относится к инновациям, предлагаемым малыми предпринимателями и стартапами. "Если у вас есть хорошая идея, которая отвечает нашим задачам, мы могли бы ее профинансировать. Но что еще важнее, мы предложим вам уникальную площадку, через которую вы сможете связаться с другими предприятиями и научными центрами. Кто знает, возможно, однажды вы сами создадите стратегический альянс".

Euronews

Слово эксперта

Барт Бибейк подробнее рассказал об Объеденной инициативе и планах по развитию водородной инфраструктуры в Европе нашему корреспонденту.

Euronews: "Что именно представляет собой этот проект, Объединенная инициатива? В какой степени вы творите водородную революцию?"

Барт Бибейк: " Эта инициатива представляет собой смешанное, государственное и частное партнерство, объединяющее промышленный сектор, научно-исследовательские центры и Еврокомиссию (в ней проектом занимается Генеральный директорат по транспорту, энергетике и исследованиям). Сообща мы управляем 263 проектами с общим бюджетом в 2 миллиарда евро. Мы работаем с прицелом на завтрашний день, нам нужно расширяться, мы собираемся сосредотоочиться на новых промышленных технологиях. В фокусе нашего внимания - и автотранспорт, и транспорт вообще. В этой области у водорода - огромный потенциал и мы должны его исследовать и реализовать.

Euronews: "Что вы делаете для более активного развития инфраструктуры водородной экономики завтрашнего дня?"

Барт Бибуйк: "В последние 12 лет мы разработали и опробовали на практике ряд технологий, следующий шаг - расширить сферу их применения. Мы займемся этим в следующую пятилетку: будут запущены новые пилотные проекты, а массовое использование водородных соединений в производстве начнется с 2025 года. Одновременно нам действительно нужно развить инфраструктуру для применения водорода. Например, мы можем использовать газопроводы для транспортировки водорода, такой вариант вполне реализуем в следующие 10 лет. Я уверен, что к 2030 году многое изменится и водород будет играть важную роль".

Цифры и факты:

Разработка и развертывание полной экосистемы "водородной экономики" превосходит возможности отдельных компаний или учреждений.

В 2019 году Стратегический форум по крупным проектам (структура при Еврокомиссии) включил водород в список отраслей, требующих приоритетных политических решений и инвестиций.

Объединенная технологическая инициатива по топливным элементам и водороду - партнерская структура между промышленностью, учеными и Еврокомиссией.

Полезные ссылки

6 приоритетных областей для развития и инвестирования в ЕС

Дорожная карта ЕС по освоению потенциала водорода

Объединенная технологическая инициатива по топливным элементам и водороду

Powercell Sweden