В Зальцбурге сыграли полторы минуты нового Моцарта

Музыкальная сенсация на "Неделе Моцарта" в Зальцбурге: мировая премьера неизвестного произведения великого австрийца, приуроченная к его 265- летнему юбилею. На открытии спел художественный руководитель фестиваляРоландо Вильясон .

Открывая виртуальную "Неделю Моцарта", Роландо Вильясон поздравил мир с найденной новой пьесой Моцарта: "Какой необыкновенный момент мы переживаем. Звучит совершенно новая пьеса Вольфганга Амадея Моцарта. Так удивительно видеть партитуру, слышать музыку, до сих пор никогда не слышанную!"

94 секунды неизвестного Моцарта исполнил корейский виртуоз Чо Сон Чжин. В Зальцбурге, таким образом, состоялась мировая премьера.

Наш корреспондент смогла увидеть оригинал партитур. Она написана примерно в 1773 году, нотный лист был куплен у частного коллекционера.

Директор по исследованиям Фонда Моцарта Ульрих Ляйзингер показывает и рассказывает: "Интересно, что почерк здесь довольно необычный для Моцарта. Да, конечно, его рука видна, но видно и то, что партитуру записывали очень-очень быстро. Видите, перед нами - не нотная бумага, а обычный лист, на котором Моцарт начертил нотный стан".

Специалисты считают что Моцарт написал это танцевальное "Аллегро" когда ему было семнадцать - либо еще в Италии, либо сразу по возвращении в Зальцбург.

Чо Сон Чжин признается. что влюблен в очаровательные полторы минуты: "Я нахожу эту музыку очень радостной, восхитительной, шаловливой. Вы определенно чувствуете, что это написано Моцартом, молодым Моцартом, вам передается чистая эмоция".

Моцарт заявил о себе очень рано, его редкий дар в полной мере отражен в концертной арии Va, dal furor portata, мальчик написал ее в 9 лет. Арию в рамках "Недели Моцарта" спел Роландо Вильясон.

"Вы видите мальчика, полного юности, амбиций, энергии. Вы как будто слышите его : "Посмотрите, что я только что сделал!", - делится он впечатлениями.

Канадский дирижер Кери-Линн Уилсон считает арию квинтэссенцией будущего, более зрелого Моцарта. "Это драматическая пьеса о ярости, его ярости. Внутри Моцарта бурлило что-то, предвещавшее "Дон Жуана" и весь ряд его великих драматических работ".

В сложные времена музыка может как никогда служить опорой. А музыка Моцарта особенно, считает Вильясон: "Моцарт берет нас за руку и проводит через трудные времена. Но он всегда выводит нас к свету".