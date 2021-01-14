Венская филармония сыграла легендарный новогодний концерт в пустом зале

"Музыка - не только профессия, но и миссия" , - такой сигнал передал маэстро Риккардо Мути на легендарном Новогоднем концерте в Золотом зале Венской филармонии. Концерт впервые прошел без живой публики, но и через трансляцию онлайн музыканты смогли вселить в своихпоклонников надежду и оптимизм.

Руководитель Венского филармонического оркестра Даниэль Фрошауэр стоял лицом к пустому залу, но знал, что легендарный Новогодний концерт будут смотреть во всем мире.

"Мы вместе с маэстро Мути хотели бы послать через наш концерт сигнал надежды и оптимизма", - заявил он.

Концерт смотрела, кажется, вся планета, а составившие его основу произведения клана Штраусов сорвали миллионы виртуальных аплодисментов.

Рикардо Мути так комментирует программу: "В этой музыке больше, чем просто оптимизм, вот почему в этом году она вызывает такие сильные чувства. Музыка Штраусов полна радости, счастья, но еще грусти и тоски".

Произведения современников этой семьи известны меньше. "Я очень рад, что мы смогли представить композиторов, которые были современниками братьев Штраусов, - отметил Фрошауэр. - Их музыка в чем-то схожа, но она, конечно, другая".

Среди ярких имен - австрийский композитор Франц фон Зуппе, известный опереттой "Поэт и крестьянин". "Там есть соло виолончели, этот отрывок меня особенно трогает, - признается Фрошауэр. - В этот момент мэстро почти не дирижирует, позволяя нашему солисту играть и играть. Мелодия действительно прекрасна, как и атмосфера этого момента, полного доверия к исполнителю".

Дирижер Мутти вспоминает историю сотрудничества с Венским филармоническим оркестром: "За пятьдесят лет карьеры я видел три поколения музыкантов в Венской филармонии. Три! Я начал в 1971 году, и тут были исполнители, игравшие с такими дирижерами, как Тосканини, Фуртвенглер, Бруно Вальтер. От них я перенял традиционное "венское звучание", особенность музыкальной фразы, бархатный звук, который есть только в Венской филармонии и больше нигде в мир.... Мы даем слушателям радость, надежду, мир, чувство локтя и любви - и все это с заглавных букв! Музыка - не просто работа, это миссия, ее цель - сделать общество лучше!"